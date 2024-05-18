Данные о подготовке наступления российской армии утекали ВСУ

Замглавы Минобороны Юрий Кузнецов, официально арестованный за взятку, всего скорее, будет вынужден объяснять следователям, каким образом противник получал планы наступлений российской армии и другую секретную инфорvацию. Об этом в интервью RTVi рассказал основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук.

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«По данным следствия, это получение взятки в особо крупном размере. Кузнецов раньше был главой 8 службы защиты гостайны Генштаба. Это люди, которые занимаются шифрованием данных, работой с секретными документами, их хранением, а также контролируют процесс защиты информации. Да, частично эти функции выполняет департамент военной контрразведки ФСБ. Но «восьмивеки» – люди, которые должны обеспечивать эти функции внутри армии. Но по факту это люди, которые оставляют кучу препон по обмену информации. Потому что многие инструкции устарели. Более того, сложилась практика, что офицер службы защиты гостайны может забрать у какого-то военнослужащего смартфон и приколотить гвоздем на доску, но при этом сам ходит со смартфоном и пользуется «WhatsUp», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Звинчук привел одну из ранее опубликованных в Сети версий, на каких коррупционных злодеяниях мог попасться арестованный. Якобы, в училище в Краснодаре, где готовили будущих офицеров-секретчиков, затеяли «стройку века», сопровождавшуюся подтасовками в документах – «подгоняли несуществующие краны», «гоняли туда-сюда не существовавшие танки за 600 тысяч рублей или миллионы», «строили гостиницу, в которую направляли людей заселяться принудительно по линии службы, чтобы начальник получал своего рода «откат».

Однако взятка, как и в случае с Тимуром Ивановым, всего скорее лишь предлог для ареста, полагает выступающий.

«Служба защиты гостайны – это, в первую очередь, борьба с утечками информации. А у нас об огневом поражении утекали, документы секретные утекали, у нас утекали планы наступления наших войск!».

Ведущая заметила, что о вопиющей ситуации наверняка было известно и ранее. Однако Иванов и Кузнецов взяты под стражу только сейчас. Да и вряд ли только к этим генералам могут возникнуть вопросы у правоохранителей.

«Как работает департамент военной контрразведки? …Копают определенный компромат. Для того, чтобы потом человека призвать к ответу и порядку. Как правило, это старый подход, который сложился еще со времен КГБ. «Если на человека есть компромат – пусть полежит. Потом, когда потребуется – мы его используем». Сейчас просто прозвучала команда «фас!». Просто создается максимально негативный фон к наиболее отъявленным мерзавцам».