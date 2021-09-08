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08.09.2021 09:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Афганистан, Дзен, Политика, Россия, США
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Дипломат: «Мне становится страшно за США»

После позорного бегства США из Афганистана Европа осознала, что зря уповала на незыблемость американского...

После позорного бегства США из Афганистана Европа осознала, что зря уповала на незыблемость американского лидерства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» пишет ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко

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По его словам, брошенные американцами многие сотрудничавшие с ними афганцы просто не могли себе представить, что США способны на такое предательство, которое подорвет к ним доверие во всем мире.

«Трудно поверить в то, что кто-то в Вашингтоне посчитал: США столь «незаменимая страна», что союзники и те, кого они «приручают» повсюду в мире, простят им этот позорный, притом без всякой необходимости, эпизод. Неужели просто не подумали? Тогда становится страшно за страну с ядерным оружием», – считает Яковенко.

В публикации отмечается, что теперь «срезался» и сам себя поставил на место, что потребует от него смирения и умеренности, доказательств готовности и умения «играть в команде», действовать коллективно, а не односторонне.

«В Европе наконец поняли, что, уповая на незыблемость американского лидерства в мировых делах, практически лишили себя свободы маневра и самостоятельной роли в глобальной политике. Пусть поздно прозрели, но лучше поздно, чем никогда», – подчеркивает ректор Дипломатической академии.

Он убежден, что сегодня ограниченный и когда-то эксклюзивный формат «семерки» явно «не тянет».

«Как никогда востребована инклюзивность, о которой вроде как не перестают вещать западные элиты внутри своих стран. Почему бы не попробовать применить этот принцип в международных отношениях? Тогда, может, многое, если не все, встанет на свои места. И главное, афганский опыт, оплаченный кровью и берущий свое начало из попыток завоевания этой страны Великобританией в рамках пресловутой Большой игры, не пропадет для них даром», – резюмирует Яковенко.

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