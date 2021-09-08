Дипломат: «Мне становится страшно за США»

08.09.2021 09:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

После позорного бегства США из Афганистана Европа осознала, что зря уповала на незыблемость американского лидерства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» пишет ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко

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По его словам, брошенные американцами многие сотрудничавшие с ними афганцы просто не могли себе представить, что США способны на такое предательство, которое подорвет к ним доверие во всем мире.

«Трудно поверить в то, что кто-то в Вашингтоне посчитал: США столь «незаменимая страна», что союзники и те, кого они «приручают» повсюду в мире, простят им этот позорный, притом без всякой необходимости, эпизод. Неужели просто не подумали? Тогда становится страшно за страну с ядерным оружием», – считает Яковенко.

В публикации отмечается, что теперь «срезался» и сам себя поставил на место, что потребует от него смирения и умеренности, доказательств готовности и умения «играть в команде», действовать коллективно, а не односторонне.

«В Европе наконец поняли, что, уповая на незыблемость американского лидерства в мировых делах, практически лишили себя свободы маневра и самостоятельной роли в глобальной политике. Пусть поздно прозрели, но лучше поздно, чем никогда», – подчеркивает ректор Дипломатической академии.

Он убежден, что сегодня ограниченный и когда-то эксклюзивный формат «семерки» явно «не тянет».

«Как никогда востребована инклюзивность, о которой вроде как не перестают вещать западные элиты внутри своих стран. Почему бы не попробовать применить этот принцип в международных отношениях? Тогда, может, многое, если не все, встанет на свои места. И главное, афганский опыт, оплаченный кровью и берущий свое начало из попыток завоевания этой страны Великобританией в рамках пресловутой Большой игры, не пропадет для них даром», – резюмирует Яковенко.

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