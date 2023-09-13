Экс-советник министра обороны Украины рассказал, почему ВСУ бьются лбом на Запорожье

Украинским войскам нужно продвинуться хотя бы на 50 километров, чтобы перерезать коридор в Крым и угрожать полуострову. Именно поэтому командование ВСУ не прекращает отчаянных попыток атаковать в районе Работино на Запорожском направлении.

Об этом в эфире интернет-канала ForPost заявил экс-советник министра обороны Украины, доброволец, боец одного из казачьих подразделений российской армии Алексей Селиванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это направление позволило бы украинцам решить целую массу вопросов. Это, во-первых, изоляция Крыма, это огромный удар по Крыму, потому что до начала СВО Крым с Россией связывало только крымский мост. Крымский мост в силу узости – это уязвимый объект. Учитывая то, что украинцы получили и получают от Запада серьезные средства доставки вооружения, серьезные ракеты, которые бьют на большую дальность, водные беспилотники, то есть на один Крымский мост, который прекрасен, но который, тем не менее, весьма ограничен по ширине, на нем сосредоточены все усилия разведок и не только украинских. Соответственно, нарушить его работу реально, как мы увидели. Причем для этого не нужно делать что-то глобальное», – сказал доброволец.

«Стратегическая цель и самая реальная возможность украинцев – это перерезать эту артерию, перерезать южный коридор. Потому что если они продвинутся всего лишь на 50 километров, а то и меньше, то они берут под огневой контроль сухопутный коридор. Учитывая возможности разведки, которую им предоставляет Запад, и их беспилотники, и западные, и спутники, они могут вычислять, что двигается, где и как, и наносить удары. Они не скрывают этой цели, они говорят о том, почему им нужно Работино и выйти дальше. В идеале они хотели бы выйти хоть где-то, перерезать этот коридор по линии Бердянск, по линии на Мариуполь, по линии на Волноваху. Если этот коридор перерезают, то они получают огромный успех, который потом могут развивать, могут говорить о Крыме», – заявил Селиванов.