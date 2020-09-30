Эрдоган хочет отомстить России за унижение в Идлибе

30.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Вспыхнувший в Нагорном Карабахе конфликт является не только войной Запада против России, но и попыткой взять реванш за Сирию со стороны Турции, которая фактически напала на страну-члена ОДКБ.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог, тюрколог Владимир Аватков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что происходящее сейчас между Арменией и Азербайджаном вписывается в логику западных государств по отрыву постсоветского пространства от России, по отрыву Закавказья от России, чтобы максимально посеять вражду и ложь, и оттолкнуть их от нас.

Турция ведёт свою собственную игру, и это однозначно. И я бы обратил внимание, что дальше, за Кавказом, однозначно будет Центральная Азия. И нужна мобилизация ресурсов и пересмотр определённых постулатов российской внешней политики в виде обороны и перехода к наступательной, активной внешней политике, чтобы выстраивать выгодное для нас будущее», – сказал он.

Аватков подчеркнул, что Турция сейчас всеми силами пытается взять реванш за Сирию, и уже можно говорить о нападении на страну-члена ОДКБ.

«На протяжении всего этого времени из Турции звучали чрезвычайно жесткие заявления относительно Крыма. Турция на протяжении 30 лет работала над формированием этих лоббистских групп, и на протяжении 30 лет работала с религиозными и этническими структурами.

Более того, у Турции есть желание реванша после Сирии, есть желание насолить России, что она делает и в отношении газа, который она практически не закупает, и в отношении Южного Кавказа.

Но первое – у Турции не хватит ресурсов, это нужно учитывать и просчитывать. Второе – Эрдоган однозначно забыл, кто его спас во время переворота, и забыл всё то хорошее, что было сделано Россией. Эрдоган слишком быстро забывает, не по-восточному, рано или поздно ему это вернётся.

Затем, в Турции есть очень маленькая, но всё-таки партия националистов, партия «Великого единства». Она потребовала от турецкого парламента отправки войск в Азербайджан. А что будет тогда? Уже сейчас мы можем говорить, что если действительно правда, что в Армении турками была уничтожена «сушка», то это нападение на ОДКБ. Что мы должны делать?» – добавил эксперт.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьёв подчеркнул, что в ОДКБ не прописан чёткий ответ на агрессию третьих стран, поэтому соглашения необходимо ужесточить.

«А ОДКБ – это что? Если мы не пересмотрим вообще, что такое ОДКБ и какой уровень взаимных обязательств, и что это обозначает. Это не НАТО с пятой статьёй. То есть ОДКБ вроде бы есть, но если приглядеться. То не очень понятно. То есть надо ужесточить ОДКБ, прописать систему ответа», – призвал Соловьёв.

Напомним, накануне в Москве объяснили, что Нагорный Карабах не признан даже самой Арменией, поэтому самопровозглашенная республика не попадает под взаимную защиту членов ОДКБ – у России нет юридических оснований для официальной военной помощи Еревану.