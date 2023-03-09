ЕС подтолкнул армян Нагорного Карабаха к самовооружению

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В Нагорном Карабахе сейчас не спокойно, а вооруженные провокации здесь следует рассматривать как часть кампании Запада по выдавливанию России из Закавказья.

С начала марта сообщения из Арцаха напоминали настоящие сводки боевых действий. Настолько обострилась эскалация конфликта, которая могла привести к новым боевым действиям. Так, уже 2 марта в Аскеранском районе непризнанной республики российскими миротворцами было отмечено нарушение режима прекращения огня.

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На следующий день зафиксировано было уже три подобных нарушений, а 5 марта, подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра автомобили, в результате чего началась перестрелка и трое силовиков Арцаха были убиты. Погибло и несколько нападавших.

«В 10:00 5 марта 2023 года в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха», — сказано в сообщении Минобороны России.

При этом перестрелку остановили снова российские миротворцы, которые оперативно приехали к месту боестолкновения и дали возможность вывезти раненных и оттащить машину. Местные общественники оценили это как террористический акт, а азербайджанская сторона как сигнал Степанакерту, что подобные нападения продолжатся.

«Еще раз предупреждаем, что перевозка Арменией грузов военного назначения на территорию Азербайджана, отправка и ротация личного состава Вооруженных сил Армении должны быть немедленно и раз и навсегда прекращены, армянские войска должны быть полностью выведены с территории нашей страны. В противном случае азербайджанская сторона, используя все возможности, будет вынуждена принять решительно необходимые меры по разоружению и обезвреживанию незаконных вооруженных формирований», – заявили в Баку в оборонном ведомстве.

Интересно, что нападение произошло как раз после заседания Совбеза Арцаха, на котором карабахский лидер Араик Арутюнян обсудил с командующим российского миротворческого контингента Андреем Волковым тему открытия Лачинского коридора, закрытого с декабря прошлого года «азербайджанскими экологами», восстановления энергетического снабжения и возобновления работы Кашенского рудника, на которого претендуют британские компании, окопавшиеся сейчас в Баку.

Очевидно, что все последние провокации как раз вызваны планами совместной деятельности властей Арцаха и российских миротворцев, которые своими силами пытаются наладить сейчас нормальную жизнь в республике и прорвать блокаду в ситуации враждебного бездействия Еревана, подыгрывающего Баку и ЕС в деле ликвидации Нагорного Карабаха.

Примечательно, что в этой непростой ситуации более 100 «европейских наблюдателей», приехавших по решению Брюсселя и по рекомендации Макрона, не только промолчали об эскалации ситуации со стороны Баку и необходимости вмешательства, но и заняли позицию недружественного нейтралитета по отношению к Арцаху.

Самое смешное, что тут же отреагировало НАТО, поспешившее представить себя из пропагандистских соображений «миротворцем», естественно, в пользу одной стороны. Специальный представитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина, есть оказывается и такой, призвал Ереван сесть немедленно за стол переговоров с Ильхамом Алиевым для «нормализации обстановки».

Хавьер Коломина.

Но дальше всех пошло руководство ЕС, которое полностью поддержало Азербайджан в деле перекрытия Лачинского коридора и осуществления блокады Нагорного Карабаха. Так, специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил о праве Баку проводить досмотр всех грузов, идущих в Степанакерт по единственной «дороге жизни», рассчитывая тем самым сломить сопротивление местных армян.

«Идея обеспечения прозрачности в плане того, что перевозится по Лачинской дороге, совершенно правомерна. Потому что мы не хотим, чтобы по Лачинской дороге перевозили грузы, повышающие напряженность, и чтобы она использовалась в каких-либо военных или незаконных целях», – указал Клаар.

То есть, как видим, весь Запад дует в одну дуду, подталкивая Никола Пашиняна к осуществлению капитуляции, де факто объявленной на антироссийском шабаше в Праге в октябре прошлого года, когда армянский премьер согласился без условий на все требования Баку, в том числе, и на ликвидацию Арцаха.

Теперь делается всё, чтобы уничтожить Нагорный Карабах и тем самым выдворить миротворцев и российский военный контингент из самой Армении.

В связи с этим открытым проазербайджанским демаршем европейских чиновников честные армянские политики уже начинают прямо говорить о вражеской позиции либералов внутри самой Армении, ведущих республику через сближение с Вашингтоном, Брюсселем и Парижем к национальной катастрофе. Так, глава политсовета партии «Демократическая альтернатива» Сурен Суренянц не выдержал.

«Когда подобные заявления звучат из Москвы, наши, так скажем, прозападники спешат заявить, что Россия защищает азербайджанскую повестку. Однако сейчас все молчат, когда должностное лицо из ЕС в унисон с Минобороны Азербайджана, явно предлагает сменить режим Лачинского коридора, назвав его обычной дорогой», – написал Суренянц.

В ответ на это предательство со стороны официального Еревана в Степанакерте жители решили самостоятельно вооружиться, чтобы своими силами отстоять собственное право на жизнь и независимость. Чтобы противостоять угрозе геноцида парламент Нагорного Карабаха срочно принял проект изменений в законе «Об оружии», посредством чего упрощается порядок приобретения оружия.

Это произошло в том числе и потому, что местное правительство не выполнило свои обязательства по прежней версии данного закона, а именно отказалось субсидировать местные общины для приобретения оружия в целях самообороны. На фоне измены политиков снизу пошла волна самоорганизации в целях сохранения нации, то есть фактически война становится по-настоящему народной в прямом смысле этого слова.

Естественно, что Арцах жив еще и потому, что в регионе находится российский миротворческий контингент и местные общины буквально призывают военных не уходить, так как это приведёт к уничтожению диаспоры как таковой. Ведь в американо-французском плане «мирного урегулирования», навязанного в Праге, нет вообще никакого упоминания о судьбе Арцаха и местных армян.

Получается, что только одна Москва защищает на деле армян, в то время, когда Никол Пашинян и прозападные либеральные силы в Ереване сейчас делают всё, чтобы подорвать позиции России и ликвидировать 102-ую базу в Гюмри, оголив границу с Турцией и сдав окончательно на растерзание Нагорный Карабах и его народ.

Надежда еще теплится благодаря активным инициативам со стороны Кремля, который несмотря на противодействие смог договориться о трехсторонних переговорах с участием глав МИД Армении и Азербайджана в Москве. В конце марта представители стран должны обсудить именно российский установления мира в регионе на принципах справедливости и без участия Запада и третьих стран, пытающихся поджечь всё Закавказье.

Территория НКР на данный момент.