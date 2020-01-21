Еще один ополченец застрелен на Донбассе

21.01.2020, Луганск, Михаил Рябов

Известие о гибели в Донецке военнослужащего «Пятнашки» Алексея Кривули (позывной «Грин») – уже второе за последнее время ЧП среди ополченцев.

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Об этом в своем блоге сообщает Александр Жучковский, российский волонтер, помогавший ополчению Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«9 января в Луганске выстрелом в живот у подъезда был убит Владимир Тимочкин (позывной Закат) – ополченец из бригады «Призрак», – сообщил Жучковский.

При этом он уточнил, что не располагает версиями о том, кто бы мог быть причастен к убийствам. Жучковский охарактеризовал погибшего накануне Грина как одного из лучших командиров ополчения.

Как сообщал «ПолитНавигатор», среди возвращенных перед Новым годом по обмену на Украину из ЛНР оказались организаторы теракта, в ходе которого в феврале 2017 года в Луганске была подорвана машина полковника Олега Анащенко, руководителя Управления Народной милиции. Вместе с Анащенко в результате взрыва погиб и его водитель.

Украинский телеведущий Алексей Мочанов сообщил в блоге, что среди освобожденных из ЛНР оказались его знакомые – организаторы и исполнители теракта. Они мстили Анащенко за то, что тот, якобы, в 2014 году отдал приказ сбить Ил-76 с украинским десантом над луганским аэропортом.