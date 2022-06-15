Европа продавливает похабный мир, пытаясь спасти Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Европейские лидеры хотят склонить Украину и Россию к заключению очередного аналога «Минских соглашений», в которых освобожденные территории сохранятся за Москвой, но Украина сохранит возможность вступления в ЕС.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог-международник Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сейчас, судя по всему, во всяком случае, в континентальной Европе, той самой, которая добилась этих «Минских соглашений», возобладала точка зрения, пока неофициально возобладала, на то, что нужно заключить с Россией очередной похабный мир, похабное перемирие, когда за Москвой остается Херсон, Запорожье, ну и Крым с Донбассом, разумеется. Но при этом, Украина остается такой, какой она у нас была. То есть никакой денацификации, никакой демилитаризации и даже возможность вступления в НАТО сохраняется. Вот эту тему и прокачивают Боррель, Столтенберг и прочие», – заявил Носович.