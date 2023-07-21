Гагаузия: «край мечты» ждет беспрецедентное давление Кишинева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После победы на выборах главы Гагаузии автономии Евгении Гуцул – представителя оппозиционной партии «Шор», ныне запрещенной – обострился конфликт автономии с Кишиневом. Гагаузы защитили свой выбор, и руководство страны, получив эту оплеуху, ответило плевком: открыто пренебрегло выбором жителей автономии, не явившись на инаугурацию Гуцул.

Комрат и Кишинев, которому автономия не интересна, продолжают дистанцироваться друг от друга. В Гагаузии ожидают новых выпадов со стороны президента Майи Санду и ее команды. Поговаривают, что власти могут удалить главу автономии из состава правительства или даже упразднить само территориальное образование, которое состоит из четырех не связанных между собой частей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

О нынешнем политическом раскладе вокруг Гагаузии беседуем с политологом Александром Кориненко.

ПолитНавигатор: Вступила в должность новый руководитель Гагаузской автономии Евгения Гуцул, избранная от команды Илана Шора. На инаугурации объявлено, что Гагаузия станет «краем мечты». В своем обращении к жителям Гагаузии Шор пообещал возродить край, сделать его комфортным для жизни. Будет как в Оргееве – «городе мечты»?

Александр Кориненко: Да, будет, но это скорее будет «косметический ремонт». Для Илана Шора не проблема построить Гагауз-ленд, сделать несколько концертов с известными исполнителями, отремонтировать фонтаны и парки, но автономия нуждается в более глубоких реформах, которые нельзя решить быстро и наскоком. Здесь я имею ввиду развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест и даже укрепление и отстаивание прав автономии. Команда Шора использует Гагаузию как витрину перед местными выборами, которые состоятся осенью текущего года, и здесь он попадет в точку: молдавский избиратель не готов долго ждать – перемены нужны здесь и сейчас.

ПолитНавигатор: Президент Молдовы Майя Санду и премьер Дорин Речан демонстративно проигнорировали церемонию инаугурации нового башкана Гагаузии. Более того, представители правящей партии прямо накануне торжества внесли законопроект о сокращении бюджета автономии на 500 миллионов леев. Что это: пренебрежение, месть, зависть?

Александр Кориненко: «Президент для всех» Майя Санду и ее команда в очередной раз наплевали на жителей автономии. Изначально они использовали давление, но гагаузы отстояли свой выбор, они смогли объединится и дать отпор. Даже электоральные конкуренты Евгении Гуцул вступились за нее и не использовали ситуацию, чтобы занять пост башкана.

Власти оказались в безвыходном положении, фактически, гагаузы влепили им звонкую пощечину и не поддались давлению. Конечно, игнорирование автономии ни к чему хорошему не приведет. Уменьшение бюджета Гагаузии – это очередной рычаг давления на нового башкана. Кишинев будет требовать покорности от новой региональной власти.

Естественно, что на слепое подчинение не стоит рассчитывать, но хотя бы потребовать, чтобы в автономии не было широких и организованных протестов против власти, – на это Кишинев рассчитывает.

ПолитНавигатор: Илан Шор, поддерживающий нового главу башкана и руководящий процессами из-за границы, уже назвал сокращение бюджета Гагаузии «бандитским грабежом», предложил руководству страны «подавиться этими деньгами» и пообещал все равно найти способы улучшить жизнь в автономии.

Учитывая такой скандальный старт правления нового башкана, как будут строиться отношения Кишинева и Комрата дальше? К чему может привести это противостояние?

Александр Кориненко: Властям следует перечитать учебники истории. Кишинев уже пробовал давить на Тирасполь в начале 1990-х годов, и чем это все закончилось, мы все в курсе. Илану Шору не следовало делать такие заявления, так как эти деньги по праву принадлежат автономии и Комрат их должен получить. Прекрасно, что господин Шор может покрыть сейчас эту дыру в бюджете, но в будущем не все может быть так радужно.

Власть никогда не признает выбор гагаузов, поэтому новому башкану следует приготовиться к беспрецедентному давлению лично на нее и на ее команду. Уверен, что ее попытаются вывести из состава правительства, и Кишинев начнет наступление на права автономии. Уже слышны голоса некоторых экспертов, которые говорят о том, что права АТО Гагауз Ери надо максимально урезать, а то и ликвидировать саму автономию.

ПолитНавигатор: Шор говорит о том, что, возможно, пришло время пересмотреть отношение к постоянному ущемлению прав Гагаузов. Что это значит? Будут акции протеста или что-то еще?

Александр Кориненко: Илан Шор в своей традиционной манере запугивает власть. В первую очередь, конечно, необходимы созидательные действия.

При этом, я уверен, что уже на следующих протестных акциях сторонников Илана Шора появятся требования по укреплению и расширению прав автономии.

Здесь зерно падает на благодатную почву: отношения Кишинева к Комрату нельзя назвать справедливым – полномочия постоянно урезались, гагаузы не чувствовали себя частью этой страны, я уже не говорю о проевропейских правительствах, которые делали вид, что Гагаузии у нас просто не существует.

ПолитНавигатор: Гагаузской автономии симпатизируют Москва и Анкара. Может ли растущая напряженность между Кишиневом и Комратом повлиять на отношения Молдовы с Турцией – с Россией-то отношения уже и так испорчены?

Александр Кориненко: Москва и Анкара – это старшие братья Комрата. К большому сожалению, Кишинев так и не смог выстроить хорошие отношения с Комратом. Вопрос в том, как новый башкан будет выстраивать отношения с Россией и Турцией. Предшественница нового башкана Ирина Влах выстроила прекрасные отношения с Москвой и Анкарой, получая от них поддержку. Сейчас до конца не ясно, какое отношение российских и турецких политиков к новым властям автономии и как Евгения Гуцул их будет выстраивать. Особо стоит отметить, что обе стороны понимают, что за фигурой нового башкана стоит Илан Шор, к которому никто из них не высказывает открытых симпатий.

ПолитНавигатор: Ирина Влах проработала на посту башкана два срока подряд. Считая, что все партии должны выступить вместе против PAS, она анонсировала собственный политический проект. Гагаузский политик собирается выйти на национальный уровень?

Александр Кориненко: Наверное, уже более года все говорят о том, что Ирина Влах станет политиком национального уровня. Только гадали, присоединится ли она к какому-то существующему политическому проекту или создаст свой. Все предпосылки для вхождения на республиканский уровень есть: она зарекомендовала себе на посту главы Гагаузии как хороший менеджер, управляя автономией два срока, построила конструктивные отношения с Москвой, Анкарой и рядом других государств, начала выступать и говорить на государственном языке.

В контрасте с действующим президентом Майей Санду Ирина Влах видится избирателю теплее, ближе, улыбчивее. Действующая власть понимает это, и поэтому экс-башкану предложили пост посла в Турецкой республике, от которого она отказалась. Возможно, большого успеха политический проект экс-башкана иметь и не будет, но опасность для действующего президента он представляет.