Генерал бундесвера: «Мы выглядим по-детски. США могут дать России зелёный свет на удар по Европе»
Перед ударом по странам НАТО Россия может проконсультироваться с США – и получить добро на такого рода действия.
Об этом в подкасте Flavio von Witzleben заявил отставной бригадный генерал бундесвера и бывший советник канцлера Ангелы Меркель по военной политике Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, возможно ли, чтобы перед гипотетическим ударом по заводам Западной Европы, где выпускается оружие для Украины, Москва провела консультации с Вашингтоном.
«Я практически уверен, что они удостоверятся в том, что их «старший партнер» — то есть мировая держава – понимает, что происходит. Скажем, если они хотят или вынуждены, или по какой-то другой причине должны нанести удар по заводу беспилотников в Западной Европе, то возникает вопрос: что будет дальше? Будет ли фактически задействован механизм вступления в войну, и какова будет позиция Вашингтона?
Я этого не исключаю, ведь подобные переговоры велись и накануне войны в Украине. Подобные примеры мы уже видели в истории — вспомните войну в Ираке, вторжение в Кувейт и так далее», – сказал Вад.
По его словам, с точки зрения американцев война в Европе — это рациональный вариант.
«Поскольку в таком случае в самих США не разобьется ни одно оконное стекло. В этом и заключается качественное различие. Именно поэтому мы — с европейской, и в частности с немецкой, точки зрения — должны иначе подходить к вопросу войны, а не так, как мы делаем это сейчас», – подчеркнул генерал.
Он добавил, что «великие державы действуют иначе, чем мы можем себе представить».
«Ведь мы — правительство, которое недавно провозгласило курс «ориентации на ценности» и «феминистскую» внешнюю политику. В нынешних международных реалиях, в контексте международных отношений это выглядит просто по-детски.
Во многом наше мышление устроено так, что мы попросту не можем себе представить определённые вещи, хотя в прошлом они уже случались. Поэтому я всегда отношусь к таким вещам критически. И всё не так просто, как некоторые здесь, в Германии, себе это представляют», – заявил Вад.
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