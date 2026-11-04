«Пророссийская» президентка Болгарии оказалась подружкой русофобки Санду

Елена Острякова.  
04.11.2026 13:38
  (Мск) , Москва
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Болгария, Дзен, Молдова, Политика


Новый президент Болгарии Илиана Йотова будет проталкивать Молдову в западные антироссийские структуры, несмотря на приписываемый ей пророссийский имидж.

Об этом эксперт в сфере внешней политики Даниел Водэ  заявил ютуб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый президент Болгарии Илиана Йотова будет проталкивать Молдову в западные антироссийские структуры, несмотря на...

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«Майя Санду и Йотова очень хорошо знакомы. Йотова не раз приезжала в Молдову. Очень хороший политический контакт на уровне президентов. Йотова – это человек, который хорошо знаком с реальностями молдавского контекста и знает людей поименно. Болгария инвестировала в университет в Тераклее ради стремления укрепить европейское стремление Молдовы», – напомнил Водэ.

По его словам, Йотова лично агитировала болгар Тераклии (регион их компактного проживания  Молдове) за евроинеграцию. Он напомнил, что Болгария член НАТО и ЕС, а они «не держат в своих рядах предателей».

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English version :: Читать на английском «Пророссийская» президентка Болгарии оказалась подружкой русофобки Санду

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