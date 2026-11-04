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Часть средств, которые в прошлом Киев получал от американцев, тратились офисом Зеленского на не на нужды Украины, а для подрывной кампании в США против Дональда Трампа.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил бывший советник Зе-офиса Алексей Арестович [в списке террористов и экстремистов в РФ], передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский совершенно очевидно ведет кампанию по снятию Трампа, по дискредитации Трампа. Часть американских средств Зеленский с Ермаком, как я доподлинно знаю, направляли на антитрамповскую пропаганду в США, что донельзя возмутило администрацию Трампа», – сказал Арестович.

Впрочем, когда сам Трамп прекратил транши Киеву, то потерял влияние на Зеленского.

«Если вы ничего не даете, как вы можете диктовать? Диктовать могут те, кто дает. Поэтому Европу Зеленский слушается и согласовывает свои действия с британцами».

Это проявляется в возобновившихся ударах по российским НПЗ.

«Это прямой подрыв того, о чем говорил Трамп, что он публично заявлял: «Мы договорились, ударов не будет».

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