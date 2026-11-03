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Россия тактически использует в своих интересах политику США на Ближнем Востоке, но тактически рискует им проиграть.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения наших текущих финансовых интересов, конечно, перекрытие Ормуза оказало нам серьезную услугу, потому что выросли нефтяные цены, и это сильно отличается от ситуации начала года. Но стратегически остается проблема под названием США, которые продолжают реализовывать курс на свое тотальное доминирование на энергетических рынках», – сказал Симонов.

Он обратил внимание на парадокс. Мировые цены на нефть не взлетели под облака, когда все мировые СМИ трубили о дефиците, и не рухнули сейчас, когда те же СМИ уверяют, что дефицита нет. Это заставляет эксперта сделать вывод об искусственном регулировании цен.