Россия случайно заработала на росте нефтяных цен – США по-прежнему стремятся её уничтожить

Елена Острякова.  
03.11.2026 21:25
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Россия тактически использует в своих интересах политику США на Ближнем Востоке, но тактически рискует им проиграть.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия тактически использует в своих интересах политику США на Ближнем Востоке, но тактически рискует...

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«С точки зрения наших текущих финансовых интересов, конечно, перекрытие Ормуза оказало нам серьезную услугу, потому что выросли нефтяные цены, и это сильно отличается от ситуации начала года.

Но стратегически остается проблема под названием США, которые продолжают реализовывать курс на свое тотальное доминирование на энергетических рынках», – сказал Симонов.

Он обратил внимание на парадокс. Мировые цены на нефть не взлетели под облака, когда все мировые СМИ трубили о дефиците, и не рухнули сейчас, когда те же СМИ уверяют, что дефицита нет. Это заставляет эксперта сделать вывод об искусственном регулировании цен.

«На самом деле мы видим, что цена остается устойчиво высокой, но ей не дают слишком разогнаться. Это доказывает, что США управляют нефтяными ценами.

Высокие цены им нужны, чтобы привлечь инвестиции в Венесуэлу, которую они контролируют, и тем самым обеспечить рост производства нефти и газа в США. Сейчас оно растет символически, что США не устраивает», – сказал Симонов.

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