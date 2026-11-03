«Старой Америки больше нет» – Зеленский в Берлине глумится и над Трампом, и над США
США больше не в состоянии обеспечивать безопасность своих союзников, и после выборов в Конгресс может ничего не поменяться.
Об этом на Берлинской конференции по безопасности заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас крайне неопределённая ситуация. Многие надежды могут снова обернуться разочарованием. Не потому, что Америка станет слабее или будет меньше интересоваться происходящим в мире.
А потому что многие в Америке считают, что так будет всегда, и мир как-то обойдётся без участия Америки и её поддержки тех, кто хочет таких же перемен в своих странах.
Новое поколение в Америке беспокоится о других вещах, а не о том, что было важно для тех, кто начинал свой путь в XX веке», – трепался Зеленский.
«А что это значит для всех остальных в мире? Мы все знаем ответ, хотя многие не хотят произносить его вслух. Возможно, США не выйдут из существующих союзов…
Но эта Америка будет гораздо больше сосредоточена на себе и будет гораздо меньше думать о том, что без неё другие могут лишиться безопасности.
Америки как гаранта мира, какой она была последние 80 лет – её больше нет. Это были слова посла США, и это ещё один факт о том, каким стал мир. То, что эти слова были сказаны в Персидском заливе, делает их особо красноречивыми.
Мало где верили в Америку сильнее. А теперь там думают только о том, как предотвратить новую вспышку масштабной войны», – издевался криворожец.
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