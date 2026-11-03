«Старой Америки больше нет» – Зеленский в Берлине глумится и над Трампом, и над США

Константин Серпилин.  
03.11.2026 21:57
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 582
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


США больше не в состоянии обеспечивать безопасность своих союзников, и после выборов в Конгресс может ничего не поменяться.

Об этом на Берлинской конференции по безопасности заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США больше не в состоянии обеспечивать безопасность своих союзников, и после выборов в Конгресс...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас крайне неопределённая ситуация. Многие надежды могут снова обернуться разочарованием. Не потому, что Америка станет слабее или будет меньше интересоваться происходящим в мире.

А потому что многие в Америке считают, что так будет всегда, и мир как-то обойдётся без участия Америки и её поддержки тех, кто хочет таких же перемен в своих странах.

Новое поколение в Америке беспокоится о других вещах, а не о том, что было важно для тех, кто начинал свой путь в XX веке», – трепался Зеленский.

«А что это значит для всех остальных в мире? Мы все знаем ответ, хотя многие не хотят произносить его вслух. Возможно, США не выйдут из существующих союзов…

Но эта Америка будет гораздо больше сосредоточена на себе и будет гораздо меньше думать о том, что без неё другие могут лишиться безопасности.

Америки как гаранта мира, какой она была последние 80 лет – её больше нет. Это были слова посла США, и это ещё один факт о том, каким стал мир. То, что эти слова были сказаны в Персидском заливе, делает их особо красноречивыми.

Мало где верили в Америку сильнее. А теперь там думают только о том, как предотвратить новую вспышку масштабной войны», – издевался криворожец.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Старой Америки больше нет» – Зеленский в Берлине глумится и над Трампом, и над США

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора