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США больше не в состоянии обеспечивать безопасность своих союзников, и после выборов в Конгресс может ничего не поменяться.

Об этом на Берлинской конференции по безопасности заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас крайне неопределённая ситуация. Многие надежды могут снова обернуться разочарованием. Не потому, что Америка станет слабее или будет меньше интересоваться происходящим в мире. А потому что многие в Америке считают, что так будет всегда, и мир как-то обойдётся без участия Америки и её поддержки тех, кто хочет таких же перемен в своих странах. Новое поколение в Америке беспокоится о других вещах, а не о том, что было важно для тех, кто начинал свой путь в XX веке», – трепался Зеленский.