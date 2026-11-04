Польская армия сегодня не готова к войне с Россией, а потому нужно активизировать такую подготовку, особенно среди молодежи.

Об этом в эфире Polsat News заявил эксперт польского аналитического центра Strategy&Future Марек Будзиш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы не контролируем Балтийское море, снабжение придется осуществлять по суше через Сувалкский коридор. Следовательно, при отсутствии контроля над Балтикой нам придется удерживать Сувалкский коридор, а, значит, — оборонять его под огнем, ценой тысяч человеческих жизней», – сказал Будзиш.

По его оценкам, оперативный резерв польской армии, который будет сражаться в первой волне, составляет от силы 80 тысяч человек.

«После трех месяцев боев эти силы первой волны, если предположить, что война будет такой интенсивной, как ожидается, уже не смогут продолжать сражаться. Достаточно взглянуть на прогнозируемые потери. Потери могут быть сопоставимы с общей численностью личного состава. Необходима ротация войск. Эти подразделения придется вывести. Им потребуется время на отдых, пополнение рядов и замену техники. На их место прийти новые части, сформированные из резервистов, то есть таких же людей, как мы», – говорит аналитик.

По его мнению, чтобы восполнить эти потери, молодым полякам нужно проходить военную подготовку уже сегодня.

«Дело в том, что сейчас у него есть возможность получить более качественную подготовку, чем в условиях военного времени, когда на обучение может быть отведено всего две недели, после чего придется отправиться на фронт. Сегодня же можно тренироваться четыре месяца — в результате получится гораздо лучше подготовленный и оснащенный боец», – продолжил гость эфира.

Он заметил, что у него есть сын, а потому это касается и его семьи.