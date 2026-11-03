«Германия и Франция исчезнут с карты, а русские достанут вас где угодно!» – Зеленский поделился с немцами своими кокаиновыми кошмарами
Западное военное единство разваливается, а Россия придумывает новые способы совершать «гибридные атаки» на своих недругов.
Об этом на Берлинской конференции по безопасности заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы уже видели, как после выборов в США, их присутствия может стать меньше. Но что, если Германия и Франция исчезнут из системы безопасности, карты Европы и мира? Что тогда останется от архитектуры безопасности Европы?
В той системе безопасности, к которой хочет присоединиться Украина, мы никогда не видели, чтобы сразу несколько ключевых игроков исчезали одновременно. Уверены ли мы, что этого не произойдет в будущем?», – сказал Зеленский.
«Русские дотянуться до кого угодно, и Россия действует не только с помощью очевидной грубой силы. Её методы совершенно иные: от дронов в аэропорту Лейпцига до армий ботов в соцсетях
Россия отнимает у вас пространство. Сначала пространство для демократии и нормального диалога и сотрудничества, затем пространство для социальной и экономической стабильности, а потом и пространство вашей собственной страны. Отнимет ваш суверенитет, вашу территорию, вашу национальную идентичность», – стращал узурпатор.
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