Западное военное единство разваливается, а Россия придумывает новые способы совершать «гибридные атаки» на своих недругов.

Об этом на Берлинской конференции по безопасности заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже видели, как после выборов в США, их присутствия может стать меньше. Но что, если Германия и Франция исчезнут из системы безопасности, карты Европы и мира? Что тогда останется от архитектуры безопасности Европы?

В той системе безопасности, к которой хочет присоединиться Украина, мы никогда не видели, чтобы сразу несколько ключевых игроков исчезали одновременно. Уверены ли мы, что этого не произойдет в будущем?», – сказал Зеленский.