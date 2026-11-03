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Министерство обороны Молдовы опубликовало законопроект об осадном и военном положениях.

Согласно документу, военное положение объявят, в частности, «при использовании вооружённых сил иностранного государства, находящегося на территории Республики Молдова с её согласия, вопреки условиям соглашения или при продлении их присутствия вопреки завершению действия договора о размещении», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Под эту категорию при желании можно подвести ограниченную группу российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Присутствие миротворцев на левом берегу Днестра будут трактовать как «совершение вооружённой агрессии». То есть Кишинев от имени России сможет объявить сам себе войну.

Военное положение объявляется бессрочно президенткой вместе с мобилизацией всех мужчин, включая диаспору.

Законопроект был опубликован сразу после возвращения молдавского министра обороны Анатолия Носатого из Румынии, где он подписал соглашение, по условиям которого Молдова берёт на себя полный комплекс обязательств страны-члена НАТО, хотя формально не вступает в альянс.

Также Носатый выступил с весьма странными заявлениями по Приднестровью на румынском телевидении. Он заявил, что в ПМР осталось всего 170–180 российских военнослужащих, прибывших непосредственно из Российской Федерации. «Думаю, у них больше флагов, чем российских военнослужащих, прибывших из России», – сказал Носатый.

Он также заверил, что угроза подрыва складов советских боеприпасов в приднестровской Колбасне не настолько велика, как её представляли ранее.

Спикер молдавского парламента русофоб Игорь Гроссу сразу дал понять, что министр обороны не одинок в своем видении, и заявил, что «миротворческая миссия на Днестре показала свою неэффективность».

Оппозиция забила тревогу, предупреждая о возможности втягивания Молдовы в войну.