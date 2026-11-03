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Сотрудники Чешского телевидения и Чешского радио проводят однодневную забастовку против планов правительства страны отменить абонентскую плату и сократить финансирование общественных СМИ. Протесты поддержала оппозиция, которая организовала массовые митинги и демонстрации по всей стране.

Однако защита «независимости» общественного радио и телевидения является лишь поводом, поскольку протесты против премьера Андрея Бабиша начались сразу же после его прихода к власти, передает корреспондент «Политнавигатора».

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В Чехии проходит однодневная забастовка сотрудников двух общественных медиакомпаний – Чешского телевидения (ČT) и Чешского радио (ČRo). Работники этих СМИ во вторник, 3 ноября, протестуют против планируемой отмены обязательных абонентских взносов за вещание. Многие актуальные передачи в этот день сняты с эфира и заменены повторами, а ведущие сокращенных выпусков новостей вышли в черных костюмах и зачитали заявление участников забастовки.

В телеэфире транслируется сообщение:

«Мы делаем все возможное, чтобы и в будущем продолжать выполнять свою общественную миссию в полном объеме и на должном уровне».

Чешское радио транслирует только музыку, которая прерывается лишь кратким заявлением с разъяснением причин забастовки и минутой молчания. Главный редактор новостей Чешского телевидения Михал Кубал заявил, что забастовка является беспрецедентным событием в истории чешских общественных СМИ.

Забастовку поддержали профсоюзы, деканы университетов, церкви и международные медиа-организации, которые провели массовые шествия и демонстрации в Праге и других городах Чехии.

Но за всей этой кампанией явно стоит президент Чехии Петр Павел, который поддерживает пробрюссельскую оппозицию и является открытым оппонентом премьера-евроскептика Адрея Бабиша.

Правительство Бабиша планирует изменить систему финансирования общественных теле- и радиокомпаний, и выделять им средства напрямую из государственного бюджета, – отменив абонентские взносы, которые обязаны платить даже те граждане Чехии, у которых нет телевизора или радиоприёмника.

При этом предусматривается резкое сокращение финансирования – более чем на 15%, что приведет к сокращению штата, ограничению производства контента и закрытию ряда программ.

Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Палате депутатов (нижней палате парламента) Чехии и находится на рассмотрении парламентских комитетов.

Президент Павел раскритиковал поспешную процедуру, с помощью которой правительство пытается провести реформу через парламент. В свою очередь, премьер-министр Бабиш отверг эти обвинения, заявив, что «никто не намерен вмешиваться в программы или освещение новостей».

Критики нового законопроекта, включая Европейский вещательный союз, Европейскую федерацию журналистов и организацию «Репортеры без границ» обвиняют Бабиша в стремлении ограничить независимость общественных СМИ – по примеру премьер-министра Словакии Роберта Фицо и бывшего главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

Однако протесты против правительства Чехии под подобным лозунгами начались задолго до того, как оно предложило реформы в медиа-сфере. Ещё в марте 2026 года, через три с небольшим месяца после того, как Андрей Бабиш снова стал-премьер-министром, оппозиция собрала на митинг протеста в Праге более 200 тысяч человек под лозунгом «Мы не позволим украсть наше будущее», где Бабиша сравнивали с Орбаном.

В июне этого года созданное для борьбы с Бабишем «внепартийное» движение «Миллион мгновений» провело очередной антиправительственный митинг – теперь уже в защиту общественных СМИ.

А вот на акциях протеста в сентябре за тему защиты «свободы слова» даже не прятались – они проходили под лозунгами «Сделаем все, чтобы Бабиш закончил так же, как Орбан» и агитировали граждан проголосовать против партии премьера ANO на частичных выборах Сената (верхней палаты парламента) Чехии. Благодаря этому ни один кандидат от ANO в Сенат не прошёл.

Андрей Бабиш считается в Евросоюзе правопопулистским политиком, и действительно был соратником Виктора Орбана в противостоянии экспансии Брюсселя во внутренние дела стран-членов ЕС. Однако в целом его правительство поддерживает антироссийский курс ЕС.

В частности, как раз 3 ноября правительство Чехии подтвердило отказ выдавать краткосрочные визы российским спортсменкам для участия в юниорском чемпионате мира по хоккею среди девушек до 18 лет, который должен пройти в чешской Остраве в январе 2027 года.

До окончания войны против Украины, как отметил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, решение о недопуске россиян в Европу не должно меняться.