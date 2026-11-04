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Пока Россия ведет себя довольно сдержанно по отношению к НАТО, но рамки ее терпения не безграничны.

Об этом в подкасте Flavio von Witzleben заявил отставной бригадный генерал бундесвера и бывший советник канцлера Ангелы Меркель по военной политике Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, насколько вероятно в Германии введение режима Spannungsfall (состояние напряженности), представляющее собой конституционное положение, которое вводится в случае высокой вероятности вооруженного нападения на страну или эскалации внешнего конфликта.

«Мы видим политику эскалации со стороны Германии в отношении России, особенно после инцидента в Лейпциге», – сказал Вад.

Он говорит, что в долгосрочной перспективе Россия не сможет оставить без ответа атаки дронов на Москву и другие регионы.

«В будущем может наступить момент, когда… впрочем, они уже взяли на прицел производственные мощности по выпуску дронов. Эти объекты включены в планы целеуказания — об этом открыто говорилось еще несколько недель назад. Вполне возможно, что в какой-то момент они всё же реализуют такой сценарий: заявят, что территория стран НАТО — это больше не священная корова. Иными словами, если с объектов, где производится вооружение, которое украинцы (используя, прежде всего, целеуказания от британцев) обрушивают на нас, то мы в какой-то момент нанесем ответный удар», – предупреждает генерал.

Он отмечает, что именно тогда встанет вопрос введения режима Spannungsfall. Вад говорит, что для этого нужно две трети голосов бундестага, но есть механизмы, позволяющие обойти эти ограничения.

«Ситуация становится крайне опасной, ведь тогда мы окажемся в положении, которого нам совсем не нужно и которого в Германии никто не хочет. По сути, это означает тотальный локдаун для всей нашей страны. И, прежде всего, это означает, что выборы больше проводиться не будут. Знаете, я вовсе не хочу накликать беду — опасность, безусловно, существует. Я не пророк, но такая вероятность вполне реальна, если мы не будем готовы к соответствующей деэскалации в отношениях с Россией. А сейчас мы этого не делаем», – подчеркнул генерал.

Он снова повторил, что сценарий российского удара по заводам, выпускающим дроны для Украины, вполне вероятен.