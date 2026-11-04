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Ставка на военное поражение России руками Украины вместо поиска компромисса дипломатами оказалась ошибкой.

Об этом в эфире видеоблога «Flavio von Witzleben Clips» заявил бывший генерал НАТО Харальд Куят, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пошли по этому пути, однажды сосредоточившись только на военной поддержке Украины. Мы в основном питали войну и де-факто приостановили дипломатию. На мой взгляд, это действительно элементарный провал», – сказал Куят.

По его словам, ради «предотвращении окончательного разрушения страны» нужно «сделать совершенно другой акцент».

«Эта ориентация нашей внешней политики исключительно на военные действия является тупиковой – она заводит в тупик Украину и нас… Я рассматриваю это как провал внешней политики и политики безопасности, который также был вызван невежеством и некомпетентностью», – заявил Куят.

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