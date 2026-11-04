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Западный агрессивный либерализм заточен на то, что в конечной точке будет представлять собой уже постчеловеческие реалии.

Об этом в интервью польскому каналу «Wbrew Cenzurze» заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что ранний, средний и современный либерализм представляют собой одно направление. Как единый железнодорожный путь. Есть отправная точка, транзитная станция и конечный пункт. Самое начало либерализма, а точнее, протолиберализма ставило своей целью освобождение личности от всех форм коллективной идентичности, и мы можем ясно видеть это ещё в протолиберализме. По сути, это составляло основу и указывало путь, по которому люди рано или поздно пойдут в либерализме. Предполагалось, что нужно освободить личность от всех форм коллективной идентичности: сначала от религиозной, как у протестантов, от классовой, как у буржуазии, от национальной, затем от имперской во имя нации, а потом и от нации во имя гражданского общества. Далее личность освобождается от гендерной идентичности. Гендер может стать вопросом выбора. И наконец, освобождение личности от человеческой идентичности, которая тоже является коллективной. Это позволяет нам провести совершенно прямую линию», – объяснял философ.

«Вы покупаете билет до конечной остановки на пути освобождения личности от всех форм коллективной идентичности – и рано или поздно оказываетесь на последней станции, где объявляют, что быть личностью необязательно. Быть человеком — это вопрос выбора. Вы можете быть человеком, а можете быть киборгом и так далее. Свобода киборгов — это то же самое, что гей-парад или парад трансгендеров [ЛГБТ запрещено в РФ]. Так что теперь у нас будут парады роботов. И на этих парадах всё это продолжится в постчеловеческих реалиях», – предупредил Дугин.

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