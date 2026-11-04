Польский эксперт: «В ЕС думают, что в 10 раз сильнее России, но на практике все работает иначе»
Польша идет по ложному пути, надеясь на помощь других стран в случае войны с Россией.
Об этом в эфире Polsat News заявил эксперт польского аналитического центра Strategy&Future Марек Будзиш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, в Польше политический класс сосредоточен исключительно на том, что НАТО в любом случае обеспечит защиту.
«Одни предлагают: давайте возложим все надежды на американцев. Чем больше военной техники мы закупим у США, тем выше вероятность того, что американцы, образно выражаясь, на белых конях придут нам на помощь.
Однако с каждым годом этот аргумент теряет свою убедительность. Сегодня он совершенно оторван от реальности.
Существует и другой подход, если говорить об общих тенденциях в польском общественном дискурсе, согласно которому нам следует заняться созданием стратегического суверенитета Европы.
Логика такова: объединив усилия европейских держав, мы непременно станем сильными. Мы тешим себя этой мыслью, складываем валовые внутренние продукты этих стран и приходим к выводу, что мы в десять раз сильнее России.
Но на практике механизмы и расчеты работают совсем иначе», – сказал эксперт.
По его словам, Польше надо больше опираться на свои силы, а «не ждать, когда появятся некие мифические американцы».
«Но мы об этом вообще не говорим. Почему? Потому что тогда нашим политикам пришлось бы по-настоящему заняться строительством эффективного государства. Им пришлось бы начать с самих себя.
Так зачем же вести подобные дискуссии, если гораздо проще пойти по ложному пути, гадая, придут ли нам на помощь американцы, если мы закупим еще сотню их танков, или, может быть, на помощь придут немцы и французы (как полагают некоторые).
Это прекрасно иллюстрирует фиктивный характер польских дебатов по вопросам безопасности», – приходит к выводу Будзиш.
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