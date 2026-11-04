Польша идет по ложному пути, надеясь на помощь других стран в случае войны с Россией.

Об этом в эфире Polsat News заявил эксперт польского аналитического центра Strategy&Future Марек Будзиш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в Польше политический класс сосредоточен исключительно на том, что НАТО в любом случае обеспечит защиту.

«Одни предлагают: давайте возложим все надежды на американцев. Чем больше военной техники мы закупим у США, тем выше вероятность того, что американцы, образно выражаясь, на белых конях придут нам на помощь.

Однако с каждым годом этот аргумент теряет свою убедительность. Сегодня он совершенно оторван от реальности.

Существует и другой подход, если говорить об общих тенденциях в польском общественном дискурсе, согласно которому нам следует заняться созданием стратегического суверенитета Европы.

Логика такова: объединив усилия европейских держав, мы непременно станем сильными. Мы тешим себя этой мыслью, складываем валовые внутренние продукты этих стран и приходим к выводу, что мы в десять раз сильнее России.

Но на практике механизмы и расчеты работают совсем иначе», – сказал эксперт.