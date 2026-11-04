После выборов Трамп вновь отвернется от России к Украине – Хербст
После промежуточных выборов многие республиканцы в Конгрессе США потребуют от президента Дональда Трампа, чтобы он «исправил» свою политику по Украине.
Об этом бывший посол США на Украине и Узбекистане Джон Хербст заявил телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На данный момент 12 республиканцев выступили против курса президента. Некоторые из них покинут Конгресс после окончания этого срока, но большинство останется. И несколько из них говорят, что займут жесткую позицию на сессии Конгресса после выборов, блокируя повестку Трампа, если он не исправит свою политику», – сказал Хербст.
Он считает, что плохой результат на выборах подтолкнет других республиканцев выступить против Трампа, а демократы дадут для этого повод, инициировав расследования о связях окружения президента с Россией.
Он уверен, что после такого давления Трамп сам изменит свою политику.
«Я не согласен с большинством коллег, которые считали, что после победы Трампа на выборах он отдаст Украину Путину. Это не отвечало его собственным политическим интересам. Это не то политическое наследие, которое он бы хотел оставить после ухода с поста. Правда, за последние три недели мы увидели резкий поворот в неправильном направлении, но он столкнулся с сопротивлением, в том числе, со стороны республиканцев и своих сторонников. Поэтому я не исключаю, что Трамп может изменить курс и снова начать двигаться в правильном направлении. Не думаю, что призывы Кремля станут решающим фактором в его решениях», – сказал Хербст.
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