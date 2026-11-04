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После промежуточных выборов многие республиканцы в Конгрессе США потребуют от президента Дональда Трампа, чтобы он «исправил» свою политику по Украине.

Об этом бывший посол США на Украине и Узбекистане Джон Хербст заявил телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент 12 республиканцев выступили против курса президента. Некоторые из них покинут Конгресс после окончания этого срока, но большинство останется. И несколько из них говорят, что займут жесткую позицию на сессии Конгресса после выборов, блокируя повестку Трампа, если он не исправит свою политику», – сказал Хербст.

Он считает, что плохой результат на выборах подтолкнет других республиканцев выступить против Трампа, а демократы дадут для этого повод, инициировав расследования о связях окружения президента с Россией.

Он уверен, что после такого давления Трамп сам изменит свою политику.