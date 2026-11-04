Скандал с разоблачением пыточной террористов «Азова» ударит по репутации украинских переговорщиков на Западе.

Об этом в эфире книжного клуба «Делиб» заявил российский журналист Максим Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из украинцев международный статус, выходящий за рамки Украины, кроме Зеленского, имеют несколько человек: Буданов [террорист], Умеров, Арахамия. И международный статус переговорщика высокого уровня за Будановым закреплен достаточно серьезно.

Солидаризоваться с этим – значит, какой ты переговорщик, если ты в курсе и начнешь это покрывать?

Президент Трамп относится к Зеленскому не очень хорошо – презрение и глубокая неприязнь. Мы можем быть уверены, что он обязательно задаст вопрос.

Его спросят: «Вы слышали, господин Трамп, о пытках в Киеве?». Он наверняка ответит так: «Это прискорбно, это ужасно. Если это правда – это ужасно. Мы разбираемся, это ужасно. Если это на самом деле так, то это ужасно».

Это такой классический ответ Трампа – американцы не будут иметь никакого дела с людьми, которые покровительствуют таким вещам…

Зеленский стал очень большой проблемой для Соединенных Штатов Америки в лице Трампа, и поэтому я лично думаю, что его дни сочтены, особенно после этой истории», – заявил Шевченко.