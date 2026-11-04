«Самый голубистый ястреб Киева» может сместить Зеленского

Елена Острякова.  
04.11.2026 13:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Сожрите друг друга, Украина


Глава офиса президента Украины, внесенный в российский список террористов Кирилл Буданов мог бы использовать скандал вокруг пыточной в Киеве для смещения узурпатора Владимира Зеленского.

Такую версию политолог Семен Уралов выдвинул на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава офиса президента Украины, внесенный в российский список террористов Кирилл Буданов мог бы использовать...

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«Возможна переконфигурация элит в Киеве. Слухи ходят давно, что Буданов, человек с политическими амбициями, построил свои каналы общения с «бледнолицыми братьями».

Значительная часть силовиков ориентируется именно на Буданова. Я вообще не исключаю, что эта часть украинских элит рассматривает этот кризис как вход в пересменку власти.

Если активность контактов США-Москва-Киев запускается, возможна смена власти, потому что позиция Москвы неизменна», – сказал Уралов.

Его поддержал политолог Алексей Чадаев, который назвал Буданова «самым голубистым из киевских ястребов» – за попытки заигрывания с Россией.

 

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English version :: Читать на английском «Самый голубистый ястреб Киева» может сместить Зеленского

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