«Самый голубистый ястреб Киева» может сместить Зеленского
Глава офиса президента Украины, внесенный в российский список террористов Кирилл Буданов мог бы использовать скандал вокруг пыточной в Киеве для смещения узурпатора Владимира Зеленского.
Такую версию политолог Семен Уралов выдвинул на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Возможна переконфигурация элит в Киеве. Слухи ходят давно, что Буданов, человек с политическими амбициями, построил свои каналы общения с «бледнолицыми братьями».
Значительная часть силовиков ориентируется именно на Буданова. Я вообще не исключаю, что эта часть украинских элит рассматривает этот кризис как вход в пересменку власти.
Если активность контактов США-Москва-Киев запускается, возможна смена власти, потому что позиция Москвы неизменна», – сказал Уралов.
Его поддержал политолог Алексей Чадаев, который назвал Буданова «самым голубистым из киевских ястребов» – за попытки заигрывания с Россией.
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