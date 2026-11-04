«Мир миром, а снаряды по прайсу. Никакие болгары не братушки» – военкор Коц

Максим Столяров.  
04.11.2026 12:11
  (Мск) , Москва
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Балканы, Болгария, Дзен, Политика, Украина


Победа на выборах в Болгарии Илияны Йотовой – это здоровая тенденция, «усталость от войны потихоньку выигрывает», однако до существенных подвижек против милитаризации Европы и НАТО ещё далеко.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Победа на выборах в Болгарии Илияны Йотовой – это здоровая тенденция, «усталость от войны...

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«Бывший премьер успел подписать с Киевом какое-то соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, вот наследие это теперь досталось оппозиции. Но Йотова и за ЕС, и за НАТО, и правительство Радева поддерживает территориальную целостность Украины. И главное, вот этот запрет на оружие касается исключительно армейских складов – то, что уже есть.

А болгарские заводы — это уже коммерция. Эти заводы остаются одними из основных поставщиков боеприпасов для ВСУ. То есть, мир миром, а снаряды, пожалуйста, по прайсу. Поэтому никаких союзников-братушек мы в лице нового президента не получаем», – сказал Коц.

Тем не менее, он отметил, что всё же «усталость от войны в Европе уже начинает потихоньку выигрывать выборы».

«Ждём, когда вот к этому клубу подтянутся Франция и Германия, где антивоенные настроения также сильны. И это важно с точки зрения того, что при нынешнем руководстве главные застрельщики милитаризации — это и Британия, и Франция, и Германия, и в какой-то мере Польша, они всё-таки идут по пути к большой войне», – рассуждал военкор.

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English version :: Читать на английском «Мир миром, а снаряды по прайсу. Никакие болгары не братушки» – военкор Коц

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