Бывшая участница «Евровидения» от России, затем переметнувшаяся на сторону украинских нацистов певица Анастасия Приходько, и вновь изменившая позицию на «адекватную» в условиях ежедневных ударов по Киеву, – дала новое «зрадное» интервью.

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«Воды у вас не будет, света у вас не будет, газа у вас не будет, и потом ещё и добьют, потому что логистику нам нарушат, товары не будут поступать, всё оно будет гнить, и в итоге будете вы сидеть на тушёнке.

Я вот жду, когда нам так скажут. А в 27-м что они нам будут рассказывать? Куда дальше, что может быть ещё хуже? Ведь получается по факту, если любой из этих «потужных кейсов», когда они откуда-то приезжают, подают нам это как победу, а по факту, если взять с 22-го, мы куда идём?

Я не понимаю, почему они тут по телевизору мне говорят, что всё окей. Но я же живу в этой стране. Это я могу в Австрии сидя говорить: «Ну да, какой он молодец! И там съездил, и там договорился».

Но тот, кто живёт здесь, он же понимает, что происходит. И люди нищают. И бизнес закрывается, рестораны закрываются, на таблетки не хватает.

А газ-свет они обещали не поднимать. А почему они поднимают это всё и для бизнеса, и тут поднимают, хотя обещали этого не делать. Значит, что? Мы катимся в жопу с этим руководством», – сказала Приходько на канале «Суперпозиция».