После скандала с пыточной террористов «Азова», который судорожно пытается загасить офис Зеленского, ненависть к режиму будет только нарастать.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из рупоров Евромайдана, списавшийся из ВСУ журналист Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гнап потребовал расследования не в отношении женщины-доктора, которая первой прибыла к концлагерю и забила тревогу, а в отношении тех, кто такую тюрьму организовал:

«Почему до сих пор не задержан ни один командир или военачальник, который был ответственен за организацию этой тюрьмы? Почему никто не задержан за избиение мобилизованных там? Почему не задержан никто по неоказанию медицинской помощи избитым мужчинам? Почему до сих пор не задержан никого за вымогание денег от семей тех бойцов, которых там содержали в неволе? Почему в случае с этой женщиной-медиком такая фантастическая скорость и оперативность, а вот когда нужно задерживать тех, кто избивает и пытает украинских бойцов, то нам обещают провести сначала проверку, потом тщательное расследование, ну и только потом привлечь кого-то к ответственности. Возможно, когда-нибудь, но это не точно».

Попытка Зе-режима замять скандал и подать его как «операцию агентов России», выставив виновной медика, украинское население лишь злит еще больше.