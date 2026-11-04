Рупор Евромайдана: Ненависть к Зе-диктатуре будет нарастать, скандал с пыточной не погасить, впереди – бунты

Анатолий Лапин.  
04.11.2026 11:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 905
 
Дзен, Мобилизация, Украина


После скандала с пыточной террористов «Азова», который судорожно пытается загасить офис Зеленского, ненависть к режиму будет только нарастать.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из рупоров Евромайдана, списавшийся из ВСУ журналист Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После скандала с пыточной террористов «Азова», который судорожно пытается загасить офис Зеленского, ненависть к...

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Гнап потребовал расследования не в отношении женщины-доктора, которая первой прибыла к концлагерю и забила тревогу, а в отношении тех, кто такую тюрьму организовал:

«Почему до сих пор не задержан ни один командир или военачальник, который был ответственен за организацию этой тюрьмы? Почему никто не задержан за избиение мобилизованных там? Почему не задержан никто по неоказанию медицинской помощи избитым мужчинам? Почему до сих пор не задержан никого за вымогание денег от семей тех бойцов, которых там содержали в неволе?

Почему в случае с этой женщиной-медиком такая фантастическая скорость и оперативность, а вот когда нужно задерживать тех, кто избивает и пытает украинских бойцов, то нам обещают провести сначала проверку, потом тщательное расследование, ну и только потом привлечь кого-то к ответственности. Возможно, когда-нибудь, но это не точно».

Попытка Зе-режима замять скандал и подать его как «операцию агентов России», выставив виновной медика, украинское население лишь злит еще больше.

«Ненависть и злоба в обществе в итоге будут только нарастать. Не только из-за террора и произвола государства, но и из-за несправедливости, которую все видят, и которую правящая верхушка даже не скрывает. Поэтому не стоит удивляться, что такие вот вспышки общественного гнева, как в Петропавловской Борщаговке, будут продолжаться. И с каждым разом эти протесты будут сильнее, а стычки во время них будут становиться все более ожесточенными. И виновата в этом будет только власть, которая раскрутила этот маховик насилия и не собирается останавливаться».

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English version :: Читать на английском Рупор Евромайдана: Ненависть к Зе-диктатуре будет нарастать, скандал с пыточной не погасить, впереди – бунты

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