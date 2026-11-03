Лавров – европейцам: Не угомоните своих поляков и прибалтов – вообще диалога не будет

Максим Столяров.  
03.11.2026 23:59
  (Мск) , Минск
Просмотров: 126
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Прибалты и поляки оказались «самыми «активными закопёрщиками реакционнейших, агрессивнейших подходов к РФ» из всех стран НАТО.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Минской международной конференции по евразийской безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прибалты и поляки оказались «самыми «активными закопёрщиками реакционнейших, агрессивнейших подходов к РФ» из всех...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нам ещё говорили еврогаранты – ну, не переживайте вы, ну, Прибалтика, ну, немножко она не подходит по критериям Евросоюза, а в НАТО они очень хотят. Но мы их примем и туда, и туда, потому что у них после советского прошлого остались фобии, они очень вас боятся. Но мы их примем, и они успокоятся.

Ну, вы сами видите, как прибалты успокоились – и в Евросоюзе, и в НАТО. Наоборот, они там сейчас вместе с нашими польскими «коллегами» самые активные закопёрщики реакционнейших, агрессивнейших подходов к РФ. Выгонять граждан наших, русскоязычных, закрывать бизнесы. Правда, этим они уже давно занимаются», – отметил Лавров.

«Поэтому равная неделимая безопасность для нас означает от договорённости о ненападении — это когда у нас нет больше никаких позитивных общих позиций. Либо это сосуществование, как это было во времена Советского Союза.

Либо это уже кооперационные документы, которые будут предполагать совместные действия, повышение доверия, транспарентности. Мы ничем не ограничиваем эти дискуссии. Посмотрим, какие будут предложения, но перечисленное мной – это является частью того опыта, который уже накоплен в этой сфере», – добавил министр.

Читайте также: Уралов: Вслед за украинцами Брюссель пошлёт на войну с Россией прибалтийских индейцев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Лавров – европейцам: Не угомоните своих поляков и прибалтов – вообще диалога не будет

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора