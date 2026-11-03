Прибалты и поляки оказались «самыми «активными закопёрщиками реакционнейших, агрессивнейших подходов к РФ» из всех стран НАТО.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Минской международной конференции по евразийской безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам ещё говорили еврогаранты – ну, не переживайте вы, ну, Прибалтика, ну, немножко она не подходит по критериям Евросоюза, а в НАТО они очень хотят. Но мы их примем и туда, и туда, потому что у них после советского прошлого остались фобии, они очень вас боятся. Но мы их примем, и они успокоятся.

Ну, вы сами видите, как прибалты успокоились – и в Евросоюзе, и в НАТО. Наоборот, они там сейчас вместе с нашими польскими «коллегами» самые активные закопёрщики реакционнейших, агрессивнейших подходов к РФ. Выгонять граждан наших, русскоязычных, закрывать бизнесы. Правда, этим они уже давно занимаются», – отметил Лавров.