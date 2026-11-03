Лавров – европейцам: Не угомоните своих поляков и прибалтов – вообще диалога не будет
Прибалты и поляки оказались «самыми «активными закопёрщиками реакционнейших, агрессивнейших подходов к РФ» из всех стран НАТО.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Минской международной конференции по евразийской безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам ещё говорили еврогаранты – ну, не переживайте вы, ну, Прибалтика, ну, немножко она не подходит по критериям Евросоюза, а в НАТО они очень хотят. Но мы их примем и туда, и туда, потому что у них после советского прошлого остались фобии, они очень вас боятся. Но мы их примем, и они успокоятся.
Ну, вы сами видите, как прибалты успокоились – и в Евросоюзе, и в НАТО. Наоборот, они там сейчас вместе с нашими польскими «коллегами» самые активные закопёрщики реакционнейших, агрессивнейших подходов к РФ. Выгонять граждан наших, русскоязычных, закрывать бизнесы. Правда, этим они уже давно занимаются», – отметил Лавров.
«Поэтому равная неделимая безопасность для нас означает от договорённости о ненападении — это когда у нас нет больше никаких позитивных общих позиций. Либо это сосуществование, как это было во времена Советского Союза.
Либо это уже кооперационные документы, которые будут предполагать совместные действия, повышение доверия, транспарентности. Мы ничем не ограничиваем эти дискуссии. Посмотрим, какие будут предложения, но перечисленное мной – это является частью того опыта, который уже накоплен в этой сфере», – добавил министр.
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