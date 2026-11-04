«Провокация-репрессия-революция». Реакция Зе на пыточную «Азова» запустила формулу нового Майдана

Вадим Москаленко.  
04.11.2026 15:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Сожрите друг друга, Украина


Вчерашний неожиданный визит кокаиниста Зеленского в Германию – это испуг и бегство от скандала вокруг обнаруженной в Киеве пыточной террористов «Азова» [запрещён в РФ].

Об этом в эфире «Маяк UA» заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе нацбатов Игорь Мосийчук [в списке террористов в РФ], передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вчерашний неожиданный визит кокаиниста Зеленского в Германию – это испуг и бегство от скандала...

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«На улице Банковой была истерика. Растерянность, «всё пропало». Во-первых, Зеленский убежал в Германию к Мерцу. Он не должен был лететь. У него была запланирована встреча с пострадавшим крупным бизнесом.

Почему началась истерика? Как инсайдят мои источники с Банковой, Зеленскому месяц рассказывали, что американцы готовятся осуществить госпереворот и убрать его от власти. Отсюда его отношение осторожное к разным персоналиям в политикуме, в окружении своём и так далее.

И ему рассказывали, что один из возможных сценариев — это Врадиевка [протесты на Украине против «произвола милиции» в 2013]. Что будет какой-то конфликт, который зацепит за живое всё общество. Как тогда – мусорской беспредел с изнасилованием. И это всё будет использовано для того, чтобы устранить его от власти», – рассказал Мосийчук.

«И эта ситуация сейчас приобретает [свойство] маховик. Я знаю, что Зеленскому чётко сказали, знаю, кто сказал, человек опытный. Ему сказали следующее: если ты сейчас жёстко с ними не разберёшься, то тебя ждёт участь Януковича. И понятно, что он затягивает пружину, идут эти заявления, потом задержания. И так далее», – добавил националист.

При этом Мосийчук призвал Зеленского посоветоваться с объявленным в РФ в розыск нацистом Дмитрием Корчинским.

«Он как опытный провокатор в подобных вещах скажет ему, что формула революции выглядит так: провокация-репрессия-революция. Вот он решил затянуть репрессивный механизм, получить обратку. Фактически это так и будет», – вещал экс-депутат.

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English version :: Читать на английском «Провокация-репрессия-революция». Реакция Зе на пыточную «Азова» запустила формулу нового Майдана

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