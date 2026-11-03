«Когда придёт клевать жареный петух – мы должны быть уже с НАТО» – бывший главный пограничник Молдовы

Елена Острякова.  
03.11.2026 20:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 463
 
Вооруженные силы, Дзен, Молдова, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Молдова должна поставить вопрос о вступлении в НАТО.

Об этом экс-глава пограничной полиции Молдовы Росиан Василой заявил в эфире ТV8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова должна поставить вопрос о вступлении в НАТО. Об этом экс-глава пограничной полиции Молдовы...

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«Мы поступаем плохо, когда не дискутируем насчет того, помогает ли нам нейтралитет или нет. Если жаренный петух клюнет, мы должны быть ближе к НАТО, быть с НАТО. Мы должны прийти в НАТО. Потому что НАТО не будет нас приглашать. Нам не ставят такого условия. Мы должны для себя решить», – сказал Василой.

Его поддержал эксперт области безопасности Виталие Маринуца. Он считает, что Молдова должна наладить производство боевых дронов совместно с Украиной.

«Мы ошибаемся, когда прислушиваемся к тем нарративам, которые продвигаются пророссийскими силами. Это не пустая трата денег. Это инвестиции в нашу безопасность», – уверял Маринуца.

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English version :: Читать на английском «Когда придёт клевать жареный петух – мы должны быть уже с НАТО» – бывший главный пограничник Молдовы

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