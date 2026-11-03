«Когда придёт клевать жареный петух – мы должны быть уже с НАТО» – бывший главный пограничник Молдовы
Молдова должна поставить вопрос о вступлении в НАТО.
Об этом экс-глава пограничной полиции Молдовы Росиан Василой заявил в эфире ТV8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы поступаем плохо, когда не дискутируем насчет того, помогает ли нам нейтралитет или нет. Если жаренный петух клюнет, мы должны быть ближе к НАТО, быть с НАТО. Мы должны прийти в НАТО. Потому что НАТО не будет нас приглашать. Нам не ставят такого условия. Мы должны для себя решить», – сказал Василой.
Его поддержал эксперт области безопасности Виталие Маринуца. Он считает, что Молдова должна наладить производство боевых дронов совместно с Украиной.
«Мы ошибаемся, когда прислушиваемся к тем нарративам, которые продвигаются пророссийскими силами. Это не пустая трата денег. Это инвестиции в нашу безопасность», – уверял Маринуца.
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