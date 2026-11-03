Детище османских реваншистов — Организация тюркских государств (ОТГ) – рискует расползтись по швам, что показал последний саммит в Анкаре. И дело тут в пресловутой многовекторности её членов, желающих усидеть сразу на трёх стульях.

То, что в общей «тюркской семье» с единством не задалось, показал отказ приехать на «эпохальный саммит» Ильхама Алиева как раз в тот момент, когда нынешнее председательство в ОТГ переходило от Азербайджана к Турции. То есть Баку целенаправленно снизил своё участие на мероприятии до уровня министра иностранных дел Байрамова после скандалов с обвинениями турецких спецслужб в организации беспорядков с хиджабами на территории республики.

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И хотя Эрдоган дал заднюю, сняв своего советника Октая Сарала, выступавшего с критикой действий азербайджанских властей по ужесточению норм к ношению школьной формы, а для проформы возбудил дела в отношении турецких блогеров и участников акций протеста перед дипломатическими представительствами «братушек», сильный осадок остался. И он сейчас омрачает дальнейший ход всей «тюркской интеграции».

И приезд с официальным визитом Касым-Жомарта Токаева в Анатолию за пару дней до саммита — это как раз попытка не только сгладить противоречия между Турцией и Азербайджаном, но и нащупать новые правила игры внутри ОТГ в силу изменения соотношения сил. Казахстанский дипломат донёс тревоги азербайджанской элиты, испугавшейся возможности переворота, а заодно и высказал уже консолидированные требования Баку и Астаны.

По сути, сейчас образовался блок в лице Азербайджана и Казахстана внутри ОТГ, которые ратуют за ослабление позиций Турции в организации, взявшей на себя роль суперарбитра, а в силу пересмотра государственной идеологической доктрины рассматривающей себя в качестве еще и гегемона не только тюркского, но и всего мусульманского мира. Такие мессианские амбиции султана вместе диктатом и централизацией оказались явно не по нраву и изрядно пугают местных сатрапов.

Тем более, что после присоединения к «Соглашениям Авраама», вхождения в «Совет мира», запуска «маршурта Трампа», решений о передаче ключевых месторождений критических материалов американским, британским и европейским корпорациям и фактического соглашения об интеграции с Западом – Токаеву и Алиеву уже и ненужен всесильный Эрдоган.

В этом ключе и надо рассматривать нашумевшую инициативу президента РК на саммите с предложением включить Россию в состав ОТГ. Она ошеломила многих, но на фоне напряжения между участниками не была абсолютно неожиданной. Ясно, что это такой манёвр, рассчитанный на то, чтобы показать неудовольствие – и желание разбавить турецкое доминирование.

Некоторые эксперты сразу бросились объяснять это тем, что такой демарш чуть ли не скоординирован с Кремлём, чтобы сохранить влияние России в Закавказье и Средней Азии, другие увидели в этом стремление Астаны сбалансировать ситуацию внутри организации, поменяв сам формат ОТГ за счёт привлечения в свои ряды нового крупного игрока.

Очевидно, что такого никогда не будет, тем более никакого официального приглашения российскому руководству о вступлении в состав ОТГ никто не направил, а само предложение было подано в качестве некой идеи для размышления.

Более того, по моему мнению, данная демонстрация согласована вовсе не с Москвой, а с Баку и Тель-Авивом – как один из элементов стратегии с целью снижения темпов тюркской интеграции под эгидой Эрдогана.

По сути — это такой мятеж против главенства Турции в ОТГ, и все всё прекрасно поняли, принявшись готовиться к новому витку борьбы за изменение соотношения сил. Ведь султан всех правоверных, несмотря на видимые уступки по нейтрализации отдельных имперских реваншистов, хватку не ослабил и продолжает продавливать свой план ускоренной милитаризации и консолидации под своим руководством всей организации.

Именно под нажимом турецких османистов в Анкаре на саммите была принята очередная декларация, которая предусматривает глубокую интеграцию в экономической, налоговой, таможенной, цифровой сферах, делая упор на развитии Транскаспийского мрашрута, а также на создании единого военного вуза, усиления совместного ВПК и укрепления «суверенитета» Сирии, которая также пристёгивается к общей телеге ОТГ. Понятно, что в нынешней ситуации декларацию могут начать саботировать или осуществлять не в полном объеме.

И поэтому сейчас Анкара активизировала двусторонние встречи и переговоры со всеми членами, которые интенсивно шли во время всего саммита 30 октября. Так, сейчас неоосманисты активно окучивают Ташкент – и неслучайно, что секретарём ОТГ стал представитель Узбекистана. Турецкий империализм надеется найти себе новую опору – теперь в лице Ташкента, особенно после такого обострения отношений с прежними фаворитами.

Благо, что сейчас усилилась конкуренция за первенство в бывшей советской Средней Азии между Астаной и Ташкентом, а семья Мирзиёева после саммита С5+1 в Самарканде мечтает потеснить Токаева и К с пьедестала главного стратегического партнёра США и всех англосаксов.

Для Эрдогана это настоящая находка, но всё это только накаляет внутреннюю атмосферу, делая всю конструкцию ОТГ неустойчивой.

Плюс в планах султана втянуть любыми способами в ОТГ нового участника — Туркмению, которая своим присутствием ослабила бы в организации образующуюся антитурецкую фронду и дала бы в пользу османов еще один голос. Необходимо учитывать, что туркмены входят, как и азербайджанцы, в огузскую языковую группу и этнически ближе к туркам, а значит, возможно, более надежные союзники. И в ближайшее время надо ожидать активизации действий Анкары по перетаскиванию в свою орбиту Ашхабада.

Надо понимать, что и решительно настроенные фракции в окружении Эрдогана не остановятся и не откажутся от желания осуществить реванш в отношении Баку. Тем более, что семья Ильхама Алиева показала свою слабость, оказалась без массовой поддержки снизу и не имеет соседей союзников, готовых оказать реальную поддержку. Как следствие, отказ президента Азербайджана от визита на саммит не дал ему никаких очков.

Таким образом, внутри ОТГ образовался раскол, а правящие элиты Азербайджана и Казахстана выбирают путь сближения с Израилем, что только усиливает их противоречия с имперской Турцией.

Меняющийся стремительно баланс сил может в перспективе изменить и геостратегический ландшафт с большими последствиями для тех образований, которые появились после 1991 года.