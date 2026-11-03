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Запад всеми способами пытается заморозить конфликт, чтобы сохранить Украину именно в нынешнем бандеровско-нацистском проявлении. Но подобное невозможно, поскольку «среди первопричин – это главная идеологическая причина».

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Минской международной конференции по евразийской безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не знаю, как насчёт фигуры речи [нацизм], но фигура Зеленского стояла коленопреклонённо перед могилой, куда после этого они закопали прах нацистского преступника. Ну и, конечно, затея с созданием пантеона этих «героев», останков, которые они сейчас перевозят из Европы. Европа с радостью поддерживает этот процесс. Они рады, что Зеленский хочет создать пантеон «героев», понимая, что это очередное оскорбительное действие по отношению к жертвам и к победителям во Второй мировой войне. Но они же пока сохраняют свои посольства, и видят за последние годы регулярные нацистские марши, факельные шествия, флаги эсэсовские, эмблемы, всякие эти крюки и прочие символы нацистских подразделений, которые использовал Гитлер. Это серьёзный вопрос», – подчеркнул министр.

Исходя из этого он указал на попытки Запада заморозить конфликт.