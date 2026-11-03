Запад хочет ввести войска, чтобы взять под охрану зигующего Зеленского – Лавров

Максим Столяров.  
03.11.2026 23:36
  (Мск) , Минск
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад всеми способами пытается заморозить конфликт, чтобы сохранить Украину именно в нынешнем бандеровско-нацистском проявлении. Но подобное невозможно, поскольку «среди первопричин – это главная идеологическая причина».

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Минской международной конференции по евразийской безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад всеми способами пытается заморозить конфликт, чтобы сохранить Украину именно в нынешнем бандеровско-нацистском проявлении....

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«Не знаю, как насчёт фигуры речи [нацизм], но фигура Зеленского стояла коленопреклонённо перед могилой, куда после этого они закопали прах нацистского преступника. Ну и, конечно, затея с созданием пантеона этих «героев», останков, которые они сейчас перевозят из Европы.

Европа с радостью поддерживает этот процесс. Они рады, что Зеленский хочет создать пантеон «героев», понимая, что это очередное оскорбительное действие по отношению к жертвам и к победителям во Второй мировой войне.

Но они же пока сохраняют свои посольства, и видят за последние годы регулярные нацистские марши, факельные шествия, флаги эсэсовские, эмблемы, всякие эти крюки и прочие символы нацистских подразделений, которые использовал Гитлер. Это серьёзный вопрос», – подчеркнул министр.

Исходя из этого он указал на попытки Запада заморозить конфликт.

«Когда Запад пытается нас – давайте, чтобы спаслись люди, замрите на той линии, которая сейчас является линией соприкосновения.. Но они же по-прежнему хотят туда ввести стабилизационные силы и стабилизировать какой режим? Вот этот, который на коленях стоит перед прахом нацистских преступников, проводит факельные шествия с нацистскими жестами, зигуют.

И режим, который не собирается пока ещё ничего делать с отменой законов, запрещающих русский язык, везде. Хотя, большинство разговаривает на русском языке, включая сотрудников Банковой, когда их никто не слышит.

Так что это серьёзная вещь. Это среди первопричин – главная идеологическая причина», – заявил Лавров.

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