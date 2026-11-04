Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выравнивание на линии боевого соприкосновения по принципу «свой-чужой», когда с каждой стороны не останется комплиментарно настроенного к противнику населения, никак не повлияет на удары ВСУ по противоположной стороне.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он указал, что в результате гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области часть населения перешла на украинскую сторону, часть вглубь России, а также оказались и те, кто отказался покинуть населённый пункт.

«Военкор Саша Харченко предположил, что это может быть предпосылкой к начертанию линий боевого соприкосновения. Если такие, звучит цинично, но обмены людьми продолжатся, не только на Херсонщине, а Запорожье или в Славянске – то есть остаётся с нашей стороны территория, на которой не осталось комплементарно настроенных к Украине людей. Соответственно, не за кого воевать. И вот Харченко предполагает, что рано или поздно по принципу «свой-чужой» выстроиться линия боевого соприкосновения», – рассказал Коц.

Тем не менее, сам военкор скептически оценил эту мысль коллеги.