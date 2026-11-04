«Красиво, но нереализуемо» – Коц о распространении опыта Алёшек на весь фронт
Выравнивание на линии боевого соприкосновения по принципу «свой-чужой», когда с каждой стороны не останется комплиментарно настроенного к противнику населения, никак не повлияет на удары ВСУ по противоположной стороне.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он указал, что в результате гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области часть населения перешла на украинскую сторону, часть вглубь России, а также оказались и те, кто отказался покинуть населённый пункт.
«Военкор Саша Харченко предположил, что это может быть предпосылкой к начертанию линий боевого соприкосновения. Если такие, звучит цинично, но обмены людьми продолжатся, не только на Херсонщине, а Запорожье или в Славянске – то есть остаётся с нашей стороны территория, на которой не осталось комплементарно настроенных к Украине людей. Соответственно, не за кого воевать. И вот Харченко предполагает, что рано или поздно по принципу «свой-чужой» выстроиться линия боевого соприкосновения», – рассказал Коц.
Тем не менее, сам военкор скептически оценил эту мысль коллеги.
«Идея интересная, красивая, она помогает нам избежать долгих кровопролитных боёв, но, мне кажется, нереализуемая. Потому что, собственно, на территории ДНР и ЛНР с 14-го по 22-й год уже не оставалось людей, комплементарно настроенных по отношению к Украине. И, тем не менее, Украине это не мешало все эти 8 лет терроризировать, издеваться над этими людьми.
И продолжает это делать Украина по сей день. В Донецке перебои с электроснабжением, про водоснабжение, я уж не говорю. Удар по Луганску – остались без связи огромное количество людей.
То есть, те, кому хочется на Украину, они давно уже, даже если остались в Донбассе, уехали через Россию и через третьи страны. То есть это не является аргументом для остановки боевых действий в мозгах нынешней украинской власти», – рассуждал Коц.
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