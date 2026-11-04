Скотским отношением к народу, как во время скандала с пыточной террористов «Азова», украинский режим доводит людей до апатии в деле сопротивления России.

Такими опасениями в эфире видеоблога «Альфа» поделился киевский политтехнолог-русофоб Сергей Гайдай, бывший консультант Виктора Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда некоторые, сидящие в глубоком тылу эксперты, начинают кричать о войне до победного конца и произносят формулу: «если вы сейчас сопротивляетесь силовой мобилизации, то в итоге вам придется разговаривать не с генералом Нацгвардии, а с теми же лицами, но российской национальности, – это колоссальная манипуляция».

Для простого обывателя какая разница, если и тот, и другой действуют совершенно одинаково. Что ему защищать?

…Различие только в одном – одни говорят на украинском, другие на русском.

Но, если вы внимательно смотрели видео из Борщаговки, то половина тех людей, против которых вышли жители, говорят на русском, включая Буданова.

Поэтому для простых граждан вы не создали разницы: «Наша власть о вас заботится, она лучше, а вот та, оккупационная, от которой надо защищаться, она хуже».

Вы сделали так, что вы не имеете различий, что пофиг», – заявил Гайдай.