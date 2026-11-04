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Скандал с разоблачением пыточной возмутил хатаскрайников в Киеве потому, что террористы из «Азова» нарушили негласный общественный договор, которым нацбатам было запрещено заниматься беспределом в столице и на Западной Украине.

Об этом политолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основной общественный договор на пост-Украине заключался в том, что на Донбассе и на линии соприкосновения можно творить все, что угодно, у вас полный карт-бланш. А вот в столице и вообще в тылу такого делать не надо. Первым, кого покарали за нарушение такого договора был Музычко (Сашко Билый), который попытался творить беспредел на Волыни. Поэтому зрада случилась из-за того, что зрада вскрылась в Киево-Святошинском районе», – сказал Уралов.

Он напомнил, что первая пыточная была обнаружена во время Евромайдана в киевском Доме профсоюзов, после чего и был заключен негласный договор.

На Донбассе же пыточные имелись у каждого тербата, при этом торговля заложниками являлась их основой формой деятельности.