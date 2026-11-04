«Азов» нарушил запрет: Пыточные разрешены на Донбассе, но не в Киеве

Елена Острякова.  
04.11.2026 12:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 802
 
Дзен, Нацизм, Украина


Скандал с разоблачением пыточной возмутил хатаскрайников в Киеве потому, что террористы из «Азова» нарушили негласный общественный договор, которым нацбатам было запрещено заниматься беспределом в столице и на Западной Украине.

Об этом политолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандал с разоблачением пыточной возмутил хатаскрайников в Киеве потому, что террористы из «Азова» нарушили...

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«Основной общественный договор на пост-Украине заключался в том, что на Донбассе и на линии соприкосновения можно творить все, что угодно, у вас полный карт-бланш.

А вот в столице и вообще в тылу такого делать не надо.

Первым, кого покарали за нарушение такого договора был Музычко (Сашко Билый), который попытался творить беспредел на Волыни.

Поэтому зрада случилась из-за того, что зрада вскрылась в Киево-Святошинском районе», – сказал Уралов.

Он напомнил, что первая пыточная была обнаружена во время Евромайдана в киевском Доме профсоюзов, после чего и был заключен негласный договор.

На Донбассе же пыточные имелись у каждого тербата, при этом торговля заложниками являлась их основой формой деятельности.

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English version :: Читать на английском «Азов» нарушил запрет: Пыточные разрешены на Донбассе, но не в Киеве

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