В окруженном со всех сторон странами НАТО российском эксклаве Калининград нет ощущения тревоги, несмотря на все угрозы блокады.

Такое мнение в интервью журналисту Сергею Фильберту высказал немецкий бизнесмен Александр фон Бисмарк, посетивший регион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Калининград совершенно безопасен, даже учитывая, что он очень близок к Литве и Польше, Балтийскому морю. Но здесь ничего не происходит. Я думаю, что западноевропейцы, ЕС понимают, что если они начнут что-то здесь в какой-либо форме, то будет очень четкий ответ. Поэтому Калининградская область все еще очень безопасна… Я разговаривал с несколькими русскими здесь, с коммерческими компаниями, которые на самом деле видят это очень расслабленно. Которые видят, что в Санкт-Петербурге и Москве, конечно, летают много беспилотников, но здесь этого не замечают».

Он вновь осудил разрыв экономических связей с РФ.

«Мы очень сильно страдаем от этого экономически, они затрагивают только нас, а не русских. Я вижу это здесь, в Калининграде. Санкции здесь неуместны, они здесь никого не задевают. Тебе просто трудно приехать сюда, может быть, это займет немного больше времени, но санкции здесь – смехотворный номер по сравнению с тем, как они влияют на нас».

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