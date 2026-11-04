Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В современной Украине СБУ работает по методикам, которые использовались бандеровцами.

Об этом в эфире подкаста Kanał Otwarty заявил известный польский журналист и публицист Лукаш Варзеха, которого на днях не пустили на Украину, поскольку СБУ признала его угрозой нацбезопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Варзеха ранее не раз критиковал политику Польши в отношении Украины, например, указывал, что «мы сами вырастили украинскую наглость». Кроме того, писал, что поддержка членства Украины в ЕС «является самоубийственным и крайне противоречащим польским интересам».

При этом журналист обратил внимание, что накануне МИД Украины пообещал разрешить ему въезд, а само приглашение было от мидовской структуры.

«А затем украинские службы просто показали средний палец МИД Украины и вместо того, чтобы снять запрет, сообщили пограничной службе, что они просто не должны меня пускать», – сказал Варзеха.

Он добавил, что него есть скриншоты из официальной переписки, подтверждающие: МИД Украины обещал содействовать отмене запрета.

«Самый важный вывод из этой истории заключается в том, что существует соперничество между правоохранительными органами и гражданскими структурами. Властные структуры, на которые здесь оказывалось давление с целью впустить кого-то, в данном случае меня, отменив ранее установленный запрет, не сдались. И это, на мой взгляд, очень характерно для страны, которая, по моему мнению, испытывает трудности с соблюдением демократических стандартов. Потому что так быть не должно. Так быть не может, и я надеюсь, что в Польше никогда не будет так, чтобы службы решали, например, кто может въехать в Польшу», – подчеркнул Вархеха.

Он сравнивает эту методику с действиями украинских националистов перед Второй мировой войной.

«Всякий раз, когда они выявляли что-либо опасное, с их точки зрения, разрядку польско-украинской линии или политика, которого считала слишком примирительным по отношению к украинцам, немедленно предпринимались какие-либо действия, например, попытки покушения на этого политика, что неизбежно усиливало напряженность. Потому что для радикалов с украинской стороны любая разрядка с Польшей была неприемлема, потому что они теряли смысл своего существования», – отметил журналист.

Он считает, что в его случае ведется такая же игра «радикальной, воинственной фракцией с украинской стороны».