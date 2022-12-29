Генерал Мороз кардинально изменит ход боевых действий – эксперт

С наступлением морозов картина боевых действий в зоне проведения специальной военной операции изменится, потому как труднодоступные участки глиноземов и черноземов станут проходимыми, а 20-градусный мороз будет выгонять военных из окопов.

Об этом в эфире канала НТС рассказал военный эксперт, представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изменение погодных условий всегда меняет тактику и стратегию на поле боя. И если мы сейчас видим глубокую осень по погоде, то с приходом зимы откроются некоторые направления для украинских войск, которые сейчас закрыты, – отметил он. – В частности, на сватовском направлении есть много полуболотистых местностей, суглинистая почва, чернозём, и очень трудно продвигаться. Когда это все замёрзнет, естественно, это направление станет комфортным для наступления, и по крайней мере, они его будут рассматривать. Если выпадет снег, то станет видно передвижение техники. Естественно, технику будут меньше использовать, предпринимать маскировочные мероприятия. Боевые действия будут идти намного интенсивнее, потому что опять же – холода, нужно передвигаться, больше будет штурмовых операций. Сидеть в окопах не хорошо, когда -15, –20, и возможность согреться тоже сказывается, – указал эксперт. – Некоторые образцы техники украинских военнослужащих не будут работать после -10. О чем им говорили, даже те, кто поставляет эту технику. Действительно, как только поменяются погодные условия, ситуация на линии боевого соприкосновения изменится».

Что касается Донецка, то, по словам Марочко, на интенсивность обстрелов может повлиять только выдворение сил противника за линию радиуса поражения снаряда. Если прежде свои имущественные интересы в Донецке защищали украинские олигархи, то теперь для них скидки не делают.

«Есть ряд проблемных вопросов, которые привели к такой ситуации, когда центр Донецка обстреливается практически ежедневно. Используется артиллерия, американские гаубицы, реактивные установки, в том числе наши, советские образцы – все это стало возможным из-за того, что Украина подогнала туда свои силы и средства, и ей разрешили наносить удары по центру Донецка. С 2014 года я не помню, чтобы по Донецку так массировано наносили удары, причём квадратами накрывают, площадями. Возможности такие были на тот момент, но им запрещали это делать. Потому что наш олигарх – Ринат Ахметов, который имеет свою заинтересованность в том, чтобы Донецк был целый, пытался отстоять своё имущество. Но сейчас уже никто это не слушает, просто сорвались с цепи, творят, что хотят. Даже не слушают западных кураторов», – подчеркнул представитель ЛНР.

«Чтобы этого не происходило, единственный способ отодвинуть врага на такое расстояние, чтобы тактико-технические характеристики его вооружения не позволяли доставать до Донецка. Минимум, сотни километров – это весьма сложная задача, которую сейчас пытаются реализовать. Но она станет возможной, когда некоторые действия пойдут с других сторон. Не буду открывать замыслы тактики и стратегии. Я имею на это свою точку зрения, думаю, что недалекую от истины. И все, кто следят за картой и происходящим на поле боя, прекрасно понимают, как начнёт продвигаться линия фронта. Донецк утюжат, это очень печальный факт. Противовоздушная оборона работает, ведётся контрбатарейная борьба. Но все это меры, которые работают уже по факту, а вот превентивные меры, предотвращающие попытки обстрела, над ними нужно работать».