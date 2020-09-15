Глава дипломатии ЕС призвал определиться с санкциями против Турции

15.09.2020, Брюссель, Алексей Топоров

Верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что Европарламенту придется принять «непростые решения» по Турции на саммите глав МИД, который пройдет 24 и 25 сентября.

При этом европейский дипломат констатировал, что среди европейских стран нет единства в турецком вопросе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боррель

Напомним, еще в конце августа Боррель пригрозил Турции новыми санкциями, если не будет прогресса в диалоге с Грецией по урегулированию кризиса в Средиземном море.

Афины и Никосия (Кипр) осуждают Турцию за разведку нефти и газа в их территориальных водах, в то время как Анкара заявляет, что имеет равные права на разработку этих шельфов, не соглашаясь с Лозаннским договором 1923 года, передавшего эти водные территории Эгейского моря Греции и Кипру.

«Мне ясно, что мы должны защищать наши интересы и продемонстрировать нашу готовность защищать права и интересы ЕС, и в частности Греции и Кипра, которые находятся под угрозой, – заявил Боррель. – В настоящее время среди государств-членов ЕС нет единства (в турецком вопросе – ред.), но эта работа будет продолжена, чтобы решения о санкциях в отношении Белоруссии и Турции принимались такими же темпами, как мы договорились на неформальной встрече в Берлине».

Также, по словам Верховного представителя, одновременно необходимо пытаться установить «минимум доверия и диалога» с Турцией, чтобы «остановить недавнюю эскалацию, искать пути решения наших проблем и улучшения наших отношений». По словам Борреля, одно не противоречит другом, поскольку «это и есть дипломатия».

«Пришло время лидерам принять непростые решения», – резюмировал дипломат.

При этом, согласно существующим в Евросоюзе нормам, решение о санкциях против третьей страны принимается только в случае единодушной поддержки членов Союза.