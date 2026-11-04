Украинский проект евроинтеграции полностью провалился, но киевские политики боятся это признать.

Об этом на в эфире видеоблога украинской пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас все официальные мероприятия начинаются с клятв верности европейской интеграции. Любое выступление любого политика начинается с того, что там мы идём по пути европейской интеграции.

Это говорит о том, что кризис проектности пока находится на микроуровне. Он поглощает все ткани живого организма – государства.

Но на уровне политических элит – нет этого осознания. Они видят, но они боятся признаться в этом.

Точно так же, как коммунистические элиты боялись признаться в кризисе проектности в восьмидесятые годы. Точно так же нынешние элиты боятся признаться.

Потому что если ты говоришь о кризисе проектности, ты сразу должен предложить альтернативу. А вот предложение альтернативы – это уже политическая смелость», – сказал Кущ.