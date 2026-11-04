«Наши элиты боятся это признать: украинский проект на грани развала – как СССР в 80-х» – Кущ
Украинский проект евроинтеграции полностью провалился, но киевские политики боятся это признать.
Об этом на в эфире видеоблога украинской пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У нас все официальные мероприятия начинаются с клятв верности европейской интеграции. Любое выступление любого политика начинается с того, что там мы идём по пути европейской интеграции.
Это говорит о том, что кризис проектности пока находится на микроуровне. Он поглощает все ткани живого организма – государства.
Но на уровне политических элит – нет этого осознания. Они видят, но они боятся признаться в этом.
Точно так же, как коммунистические элиты боялись признаться в кризисе проектности в восьмидесятые годы. Точно так же нынешние элиты боятся признаться.
Потому что если ты говоришь о кризисе проектности, ты сразу должен предложить альтернативу. А вот предложение альтернативы – это уже политическая смелость», – сказал Кущ.
«Фактически, у нас есть одна альтернатива – это восстановление географической транзитивности, страна-мост между цивилизациями. А это значит – разворот в сторону Азии.
А это может сделать только сильный политик. Потому что если это сделает любой нынешний политик, в него сразу полетит огромное количество стрел. Все его политические оппоненты его будут бить тем, что до сих пор у части общества является идеологическим мейнстримом.
Соответственно, они будут воспринимать этого политика как еретика. Еретиков всегда раньше, в Средневековье сжигали на кострах. А в данном случае этот костёр будет политический», – добавил Кущ.
English version :: Читать на английском «Наши элиты боятся это признать: украинский проект на грани развала – как СССР в 80-х» – Кущ