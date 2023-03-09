Иноагенты бьют челом ЕС за своего спонсора

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Беглые иноагенты направили письмо в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Бореля с просьбой освободить

от санкций руководителей «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва.

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Письмо подписали экстремист и соратник блогера-уголовника Алексея Навального Леонид Волков, владелица телеканала-иноагента «Дождь» Наталья Синдеева, сбежавший Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, либеральный публицист Леонид Гозман, журналисты Сергей Пархоменко и Леонид Парфёнов, беглый бизнесмен Евгений Чичваркин, либеральный экономист Владислав Иноземцев и другие.

«Список врагов Путина, которые просят, чтобы миллиардеров владельцев Альфа Групп освободили из-под санкций. Все уверены, что эти подписанты получили миллионы долларов взяток за эти подписи. Думаю, что получили взятку все, кроме Гозмана», – прокомментировал список в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.

Подписанты за выведение руководителей Альфа-групп из европейских санкций в адрес Урсулы фон дер Ляйден и Жозепа Бореля.

В защиту «Альфа-групп» отказался выступать беглый олигарх Михаил Ходорковский. Зато он направил в МИД Великобритании письмо с призывом снять санкции с бывшего владельца «Тинькофф-банк» Олега Тинькова.

«Я считаю, что санкции с таких людей как Тиньков должны быть сняты, потому что он четко и недвусмысленно размежевался с режимом Путина. Он продемонстрировал свою не подконтрольность режиму, а следовательно, риск того, что он будет действовать в интересах режима, невелик. Эта логика должна действовать и в обратном направлении. Человек может быть сколь угодно приятным, но это не повод снимать с него санкции, пока он публично не порвет с путинским режимом, не назовет войну войной, а территориальную целостность Украины безусловной. Можно испытывать жалость и сочувствие к Фридману и Авену, с пониманием отнестись к их рискам лишиться собственности в России или встретиться с коллегами солсберецких отравителей. Но призывать западных политиков к снятию санкции преждевременно, пока господа Фридман и Авен публично не выскажутся о преступности войны и ответственности за нее Путина», – заявил Ходорковский в своем видеоблоге.

Он предположил, что Фридман и Авен являются «спящими» или активными агентами влияния режима» поэтому санкции против них суть «разумная предосторожность».

Между тем навальнист Волков куда менее разборчив. Он готов поддержать и «Альфа-групп», и Тинькова.

«Мы не верим, что они каким-то образом были связаны с режимом Путина или что они должны нести ответственность за его преступления», – написал Волков.

Ранее «Тинькофф Банк», Альфа-банк и Росбанк попали в десятый пакет санкций ЕС против России. Ограничения предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими банками.

При этом Авен и Фридман подали в суд округа Колумбия (США) иск к американской НКО «Centre for Public Integrity» с требованием опровергнуть ее публикацию, которая стала одной из причин введения санкций. Суд отклонил иск, подтвердив правдивость изложенных в публикации фактов. В ней Авен и Фридман обвинялись преступной приватизации 90-х, коррупции, сотрудничестве с разнообразными преступными группировками, транзите наркотиков.

Однако несмотря на обвинения из США беглые иноагенты не побоялись выступить в защиту «Альфы». Видимо, это связано с тем, что банк обеспечивает их нежными средствами. По данным ЦБ РФ, россияне до сих пор переводят примерно 8% своих доходов за границу. С июня 2022 года иностранные счета российских граждан растут в среднем почти на $8 млрд в месяц.

В Альфа-банке уверяют, что уже отключил переводы в евро. Но это связан не с инициативой банка, а с решением российской платежной системы «Золотая корона».

Примечательно, но Нацбанк Украины заявил, что не видят причин для национализации «Альфа-Банка Украина» (ныне называется Sense Bank). Украинские СМИ не исключают, что киевские власти смогли договориться Фридманом.

Известный российский экономист Михаил Делягин еще год назад заявил, что за счет бонусной программы «Альфа-банк Украина» ведется финансирование ВСУ. Этот банк входит в холдинг ABH Holdings SA (ABHH), который принадлежит Фридману (32,9%), Хану (21,0%), Кузьмичеву (16,3%), Авену (12,4%) и Косогову (3,7%). То есть тем господам, за которых так трогательно просят у европейцев беглые иноагены.

В прошлом году The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Фридман предложил перевести из своего личного состояния $1 млрд в «Альфа-банк Украина» в обмен на отмену санкций против него. Банкир-уроженец Львова также спонсировал украинский пропагандистский фильм «Киборги» и различные националистические фестивали.