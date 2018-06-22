22.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В отличие от Украины: В Донецке выпустили правильный ролик к годовщине начала ВОВ

В 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны сотрудники Министерства информации ДНР выпустили памятный видеоролик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Видеоролик носит название «Минута молчания», и посвящён памяти всех, кто погиб в борьбе с фашизмом. Военные фотографии, представленные в нём, идут видеорядом под главу «Помните» из поэмы Роберта Рождественского «Реквием».

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