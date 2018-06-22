22.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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В отличие от Украины: В Донецке выпустили правильный ролик к годовщине начала ВОВ
В 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны сотрудники Министерства информации ДНР выпустили памятный видеоролик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Видеоролик носит название «Минута молчания», и посвящён памяти всех, кто погиб в борьбе с фашизмом. Военные фотографии, представленные в нём, идут видеорядом под главу «Помните» из поэмы Роберта Рождественского «Реквием».
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21:44 21 июняНад фейковой «незалежностью» уже смеются даже на украинском ТВ
21:40 21 июняВ Словакии задержали украинского террориста с поддельным венгерским паспортом
21:34 21 июняВышинский требует от украинских властей встречи с российским консулом
21:31 21 июняВ Госдуме призвали к жесткому ответу на преследование русских властями Украины и Латвии
21:24 21 июняПорошенко выбрал войну: Донбасс ждут теракты и провокации
19:53 21 июняВ Албании задержали киллера, убившего украинскую бизнесвумен в Черногории
19:41 21 июняНа Украине фиксируют падение обьемов транзита и грузоперевозок
19:22 21 июняБывший политзаключённый: о временах «преступной власти Януковича» сейчас можно говорить с доброй иронией
19:06 21 июняДонецкий депутат: преемник Жебривского связан с убийством «Моторолы»
18:41 21 июняЦентр Мариуполя залит нечистотами, а городские власти пожимают плечами
18:20 21 июняБывший политзэк: бывалые уголовники были в шоке от того, как били «политических» в харьковских тюрьмах
18:10 21 июняВ киевском метро задержали пассажира с гранатой
17:54 21 июняАвдеевский коксохим на грани остановки
17:42 21 июняВ Донецке высмеяли пропагандистов ВСУ: за одни сутки те сообщили и о потерях, и об их отсутствии
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17:06 21 июняКлимкин пожаловался литовцам, что Россия “сделает” выборы на Украине
16:49 21 июняГосдеп требует от Украины отменить скандальную поправку с закону об антикоррупционном суде
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15:41 22 июняИркутский губернатор-коммунист борется с санкциями Запада
15:11 22 июня«Они будут еще хуже, чем я»: Порошенко шантажирует Путина по телефону
15:04 22 июняДень скорби и памяти в кривых зеркалах
13:44 22 июняВ Киеве паника: Теряем Херсон, русские в Крыму усилились!
13:25 22 июняНовая порция феерического бреда от Гордона: Украиной руководит Путин, а не США
12:43 22 июняКорнилов в Крыму: Антироссийская истерия на Западе переплюнула времена Холодной войны
12:36 22 июняНеудавшаяся провокация меджлисовцев оскорбительна для многих крымских татар, – политолог
11:58 22 июняДруг России или холуй США? В Москве предлагают тест для Пашиняна
11:25 22 июняЭкс-спикер МИД ДНР вызвал на дуэль российского политолога
10:56 22 июняПришло время сноса украинского режима, заявляют в Москве
10:39 22 июняВ Москве объяснили, почему Порошенко стал названивать Путину
9:10 22 июняУкраина ввела новые антироссийские санкции
8:57 22 июня“А где ваши медведи?” – иностранные болельщики в России
23:56 21 июняСкандал в Крыму: Меджлисовская веселуха в День памяти и скорби
22:56 21 июняВ Киеве обеспокоены строительством военных кораблей в Крыму
21:57 21 июняСБУ рапортует о раскрытии в Николаевской области сети “шпионов российского Генштаба”
21:31 21 июняВ Госдуме призвали к жесткому ответу на преследование русских властями Украины и Латвии
17:06 21 июняКлимкин пожаловался литовцам, что Россия “сделает” выборы на Украине
15:08 21 июняПутин и Порошенко обменялись претензиями по телефону
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9:58 21 июняЭкс-командующий ВМС Украины объявил жителей Крыма «инвалидами»
9:37 21 июняУкраина просит помощь НАТО для противостояния с Россией на Азове
23:01 20 июняКруче, чем в РФ и на Украине: Пенсионный возраст в ДНР останется без изменений
22:36 20 июняВыбор Армении: Путь по украинским граблям с острым кавказским колоритом?
18:29 20 июняНАТО окружает Россию с юга и с севера
18:22 20 июняПравительство России искусственно занижает курс доллара
17:57 20 июняУ тех, кто рискнет напасть на Крым нет ни единого шанса – Шойгу
17:28 20 июняСилуанов убеждает Думу, что повышение НДС не повлияет на цены
17:09 20 июняГрибаускайте в истерике: Россия вот-вот “нападет” на Литву
15:36 20 июняВ Госдуме подсчитали: Есть 5 дней для разрыва Большого договора. Затем – признание ЛДНР
15:17 20 июняОпрос: Русские не сдаются под давлением санкций
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10:18 20 июняТрубадур Меджлиса истерит из-за победы российской сборной
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18:08 19 июняКапитану “Норда” разрешили выехать из Украины в Крым
16:44 19 июняУ Порошенко молят НАТО о поддержке остатков украинского ВПК
15:13 19 июняРоссияне верят, что Путин зачем-то наладит отношения с Западом
15:10 19 июняКандидат в мэры Москвы нарвался на арест
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