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Выдвинутые Москвой еще перед самым началом СВО требования к прекращению экспансии НАТО на Восток будут по-прежнему отвергаться альянсом на переговорах.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия включила европейские страны в список участников переговоров, чтобы добиться уступок в вопросе расширения НАТО, которое Владимир Путин назвал «первопричиной» войны. Ранее Кремль предполагал, что президент России может пойти на компромисс по другим вопросам, если его основные требования будут выполнены, что, по сути, лишит Украину суверенитета и вынудит НАТО отказаться от экспансии на восток. Путин, вероятно, потребует, чтобы влияние НАТО в Европе сократилось до уровня 1997 года, когда страны бывшего Восточного блока начали присоединяться к альянсу. Это может означать вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии, которая присоединилась к альянсу в 2023 году. Все пять стран граничат с Россией», – описывает ситуацию издание, ссылаясь на неназванные «дипломатические источники».

Газета подчеркивает, что на Западе намерены игнорировать требования Москвы: «Высокопоставленные источники утверждают, что Европа по-прежнему решительно отвергает требования России».

«Наша позиция остается такой же, как в январе 2022 года», — заявил один из европейских чиновников, имея в виду письмо, направленное в ответ в Москву Йенсом Столтенбергом, бывшим генсеком НАТО.

Столтенберг тогда исключил возможность вывода войск и ядерного оружия из бывших советских республик.