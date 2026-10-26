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О том, что серый кардинал колл-центров Кипер, на полставки подрабатывающий гауляйтером Одесской области, давно дышит в долг и вообще непонятно, почему на свободе — мы писали неоднократно.

Но тут, «внезапно», эту тему просек бегающий как собака сутулая с электронным браслетом на ноге, экс мэр Одессы Труханов. Следовало бы раньше, однако его пиарщики — ну, ту-пы-ы-ые.

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И все же:

«Мои политические оппоненты перешли к самому мерзкому. Моей маме позвонили мошенники из колл-центра, — заявил Труханов. — Моей маме, которой 83 года, и она находилась в больнице, позвонили на ее личный номер. Неизвестные представились сотрудниками СБУ и начали спрашивать: где она сейчас живет, проживает ли вместе с сыном, кто находится рядом, пытаясь вытащить разную личную информацию».

Это и правда старая эсбэушная схема — запугивать стариков, припоминать им контакты с родственниками из России (как пример) и выманивать сбережения на похороны. Эх, жаль, что раньше Геннадий Леонидович об этом не говорил, когда обманывали не его мам…

К слову, он и мамин телефон показал, и в полицию они картинно, «на камеру», вместе звонили. Как бы все правда.

И вот цимес от экс-мэра:

«Я абсолютно уверен, что это не СБУ. Они так не работают. Это твари из мошеннических колл-центров, которые сейчас «крышуют» мои политические оппоненты. В Одессе прекрасно знают, кто из временных руководителей мокнул свои рога в эту грязную тему».

Далее Труханов напомнил про громкую операцию НАБУ «Карфаген», массовые задержания в Офисе генпрокурора и ноги, растущие из Одессы. И несколько раз произнес фамилию — Кипер.

«Считайте это моим официальным обращением в правоохранительные органы. Я и моя мать готовы предоставить все необходимые объяснения, распечатки звонков и телефонные номера, с которых звонили эти негодяи».

И ведь это не шизофазия журналистов (впрочем, на Укре на них плевать), не возмущенные комментарии в интернете (тоже плевать) — это официальное заявление, подкрепленное обращением в прокуратуру, какой-никакой фигуры.

Даже промелькнула грешная мысль:

«Хоть в этом ты молодец, Геша». Хоть за маму вступился».

Наверное, расчетливо, чтобы скоррелировать это потом с «Одессой-мамой», о которой Труханов любит орать на выборах… НО! Если бы в конце своего манифеста Труханов не добавил:

«Разговаривали мошенники исключительно на русском языке. И матерились».

Все-таки на Геше, и правда, пробы негде ставить — а ты-то, сам, на каком разговариваешь? А твой «лохторат»?.. Позор, короче. Вернее — Геша ж не понимает — «ганьба!».

А что до Кипера. То в одном из своих интервью он тоже ныл… что мошенники колл-центров звонят его маме!

Вот и я о том — главное, в процессе расследования не выйти на самих себя! Всего одесского политического болота касается.