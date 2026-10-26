Американская разведка, несмотря на попытки Дональда Трампа наладить отношения с РФ, будет помогать Украине.

Об этом в беседе с экс-судьей Верховного суда штата Нью-Джерси Эндю Наполитано заявил экс-аналитик разведки и оперативный сотрудник Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ Джон Кириаку, в 2007 году разоблачивший программу пыток ЦРУ и ставший шестым информатором, привлеченным к ответственности администрацией Обамы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наполитано спросил, как США могут покупать нефтепродукты у России в том время, как сотрудники ЦРУ «все еще показывают украинцам, как уничтожать российские активы и убивать русских».

«Санкции — плохая идея, независимо от того, какая цель. Мы могли бы спросить кубинцев о санкциях. Они расскажут нам все, что мы хотим знать. Мы могли бы спросить иранцев о санкциях. Они не работают. Они нацелены на самых слабых людей в стране, и в итоге страдают все. Но вот теперь у нас есть президент, который, по крайней мере, делает шаг в правильном направлении. Санкций на российскую энергетику вообще не должно быть. ЦРУ, видимо, не получило это уведомление. ЦРУ будет продолжать, пока им не скажут остановиться. Они будут продолжать помогать украинцам атаковать российскую инфраструктуру, особенно российскую энергетическую инфраструктуру. Ничего не изменится за это время», – считает Кириаку.

Ведущий обратился к еще одному отставному аналитику ЦРУ Ларри Джонсону, поинтересовавшись, контролирует ли президент Трамп ЦРУ.

«Трамп мог бы контролировать ЦРУ, если бы был умным. Трамп отдает приказ: «Я не хочу, чтобы вы передавали какую-либо разведывательную информацию в Украину». Сотрудники ЦРУ говорят: «Да, сэр». Но он не сказал, что мы не можем передать ее британцам, которые затем могли бы передать ее дальше. Так что тогда они просто сделают обходной путь. Итак, что Трампу нужно сделать? Он должен сказать: «Я хочу убедиться, что Украина не получает никакой американской разведывательной информации ни из какого источника, Джон Рэтклифф, я хочу, чтобы это было сделано в течение 24 часов». И по истечении 24 часов Трамп вызывает его и говорит: «Вы не сделали того, что я сказал вам. Вы уволены». А затем начинает увольнять людей. Это привлекло бы внимание бюрократии в штаб-квартире ЦРУ», – считает Джосон.

Проблема, по его словам в том, что ЦРУшников никогда не привлекают к ответственности за их действия.