Украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому не позволят спокойно уйти на покой, потому что этот наркоман слишком любит внимание – и начнёт много болтать.

Об этом в беседе с американским публицистом Джамарлом Томасом заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский останется у власти, по крайней мере до тех пор, пока США не свергнут его и не поставят на его место кого-то другого, что, скорее всего, произойдет рано или поздно. Я думаю, что дни Зеленского сочтены. Ведь, никто не может позволить этому парню уйти. Посмотри, что он сделал с Южной Кореей: разболтал, что Южная Корея похитила двух граждан Северной Кореи. Это повод для войны. Северная Корея имеет полное право либо вернуть этих людей, либо объявить войну Южной Корее. Это огромная, просто огромная международная проблема. А южнокорейцы такие: погодите, у нас был договор о неразглашении. А Зеленский такой: какой еще договор о неразглашении, нам нечего скрывать. И южнокорейцы отозвали своего посла. Зеленский в одиночку смог настроить и северян, и южан в Корее на один лад в отношении Украины. Это достижение. И все это он сделал сам», – сказал Крапивник.