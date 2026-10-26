Британия выставит против России единственный фрегат

Михаил Рябов.  
26.10.2026 13:00
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Русофобия


«В следующем году ВМС Великобритании будут эксплуатировать всего один фрегат класса Type 23 для защиты страны от России. Флот сократится до самого низкого уровня за всю свою историю из-за недостаточного финансирования со стороны сменяющих друг друга правительств».

Об этом сообщает британский таблоид The Sun, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В следующем году ВМС Великобритании будут эксплуатировать всего один фрегат класса Type 23 для...

Как поясняется в публикации, сейчас в составе Королевского флота числится пять фрегатов, но два из них непригодны для эксплуатации. В следующем году в строю останется только три борта – один в рабочем состоянии, один на обучении и один на техническом обслуживании.

 «Нынешняя ситуация едва ли может быть более мрачной», – цитирует издание доклад из парламента.

Газета утверждает, что фрегаты нужны для того, чтобы предотвратить возможные диверсии на британских подводных коммуникация.

Бывший капитан фрегата, коммандор Том Шарп заявил, что сокращение флота делает Великобританию «совершенно беззащитной»:

«Если у нас останется всего три фрегата, то будут моменты, когда ни один из них не будет доступен. Мы открыты для всех».

В Лондоне подсчитали, что для обеспечения безопасности страны необходимо 13 фрегатов и шесть эсминцев.

Сейчас у британцев есть пять фрегатов и шесть эсминцев, «но примерно половина из них не выходила в море уже два года».

С 2024 года из состава Королевского флота списаны 9 кораблей, а строительство новых отстает от графика.

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