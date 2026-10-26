«Домесим в пыль и пепел тылы – и, может, не надо будет штурмовать города» – Сладков
Жалеть украинскую инфраструктуру, в частности мосты, не имеет никакого смысла при любом исходе конфликта на Украине.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Слава Богу, принято решение верховным наносить удары по тылам. Это ж Путин принял решение, для того чтобы наносить удары наконец-то. Вот, по мосту звезданули опять по киевскому. А чего нет-то, логистику чего жалеть?
Нам по этим мостам не ездить, если мы не победим. А победим мы только тогда, когда разрушим всю инфраструктуру на территории противника», – сказал Сладков.
При этом он отметил, что искренне не понимает, почему начали наносить удары только сейчас, и напомнил, как всё это время доказывали, что разрушить такие мосты невозможно.
«Штурмов больших не будет. Я думаю, что наше руководство домесит тылы Украины и превратит их в дым и пепел быстрее, чем нужно будет брать города. Я надеюсь на это», – добавил военкор.
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