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Современная, давно уже не великая, Британия, переживает период глубочайшего системного кризиса, затрагивающего все сферы государства: от территориальной целостности и демографии до экономики и обороны.

Реакционная внутренняя политика, мельтешение череды меняющихся уныло-однообразных премьеров и отрыв правящего класса от жизненных реалий большинства граждан привели к тому, что концепция «Великобритании» как единого и монолитного государства трещит по швам.

Политический кризис на Даунинг-стрит стал катализатором сепаратистских и автономистских настроений на периферии. Поддержка независимости Шотландии достигла критической отметки в 51%. Для шотландского руководства это не просто политический инструмент, а вопрос выживания региона в условиях хаоса, исходящего из Лондона.

Аналогичные процессы наблюдаются и в Уэльсе. Там выступили с инициативой упразднения поста министра по делам региона. Эта должность исторически воспринимается в Кардиффе как «колониальный пережиток» — лондонский наместник, навязывающий Уэльсу чуждую волю.

«Брекзит», оторвавший Северную Ирландию от щедрых дотаций ЕС и огромного рынка сбыта, заставил местное население вспомнить о временах борьбы за независимость, пока, правда, без возрождения ИРА.

Регионы больше не видят смысла в субсидировании амбиций центральных властей ценой собственного развития. Стремление к самостоятельности продиктовано не столько абстрактным национализмом, сколько прагматичным желанием спасти свои экономики и социальные системы от надвигающейся разрухи.

Население этих субъектов обладает достаточным ресурсным и интеллектуальным потенциалом для обретения суверенитета, и вопрос теперь упирается лишь в инерционность и закостенелость «лондонских решал».

Внутренняя политика Даунинг-стрит характеризуется беспрецедентным закручиванием гаек и тотальным контролем над обществом.

Британская организация «Free Speech Union» вынуждена открывать отделение в Германии, так как в самой Британии право на свободу слова де-факто упразднено. Рост на 67% гражданских дел, рассматриваемых в закрытом режиме (с 2023 по 2025 год), свидетельствует о создании параллельной, удобной для правящих элит правовой системы. Любое неудобное высказывание в интернете теперь может стать поводом для уголовного преследования.

На этом фоне миграционная политика властей приобретает черты откровенного социального изуверства. Скандал в деревне Пиддингтон (Оксфордшир), где планируется разместить 1 250 мигрантов среди населения из 360 человек, ярко демонстрирует цинизм Лондона. Местные жители возмущены не только отсутствием консультаций, но и полным игнорированием вопросов безопасности, окультуривания и менталитета.

Власти принудительно расселяют мигрантов по территории страны, выполняя спущенные сверху планы. И 62% британцев не верят в способность нового премьер-министра Бернема переломить эту тенденцию.

Экономическая политика правительства строится по принципу «налоги для своих, льготы для чужих». На фоне разрастающегося энергетического кризиса, который к 2027 году может поднять счета за электричество до £4200–£4500 в год, рядовые британцы вынуждены жестко экономить на базовых потребностях.

Согласно статистическим данным, Британия сегодня живёт беднее самого депрессивного штата США — Миссисипи. По данным издания Telegraph, менее чем через 15 лет Британию оставит позади по всем показателям даже Польша, десятилетиями поставлявшая островной метрополии дешевую рабочую силу.

Чтобы покрыть расходы (в значительной степени ориентированные на содержание мигрантов), Лондон вводит драконовские меры вроде «налога на наследство» в размере 1.8% от ежемесячного дохода работников старше 34 лет, или ужесточение условий получения пособий по инвалидности.

Социальный контракт между государством и гражданином в Британии выброшен в мусорное ведро. Правящие элиты перестали заботиться о коренном населении, перекладывая бремя финансирования миграционного кризиса на плечи трудоспособного населения.

Положение усугубляется бесконтрольной щедростью центральных властей в отношении Киева. На этом фоне утечка секретного доклада Минобороны, согласно которому британских боеприпасов в случае войны с Россией хватит лишь на одну неделю, стала шокирующей сенсацией.

Но публикация этих данных — не просто случайность, а лоббистский инструмент самих военных. Пытаясь выбить дополнительное финансирование из казны, генералы используют «российскую угрозу», хотя реальные цифры свидетельствуют о тотальной растрате средств и деградации арсеналов.

А заявления замминистра обороны Люка Полларда о возможной отправке британских военных на Украину в «небоевой вспомогательной роли» являются опасной иллюзией. В условиях гибридной войны и активного использования иностранных наемников Киевом (особенно контингента из мексиканских и колумбийских наркокартелей), любое присутствие «томми» в зоне конфликта превращает их в неиллюзорное пушечное мясо.

Закономерным ответом общества на описанные выше кризисы стал запрос на возвращение к традиционным ценностям и здравому смыслу. Британская партия «Heritage party» под руководством Дэвида Кертена заявила о росте числа членов до 60 тысяч человек. Партия намерена бороться за 350 мест на следующих выборах, а аналитики предрекают ей переход в статус парламентской.

Успех правых сил обусловлен тем, что население критически устало от навязываемой лейбористами и консерваторами «прогрессивной» повесточки, которая на практике оборачивается цензурой, размыванием национальной идентичности и экономическим упадком.