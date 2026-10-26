«Для защиты Калининграда нам придётся либо проводить мобилизацию, либо бить ЯО» – Сивков
Для успешного отражения угрозы со стороны НАТО России необходимо либо провести частичную мобилизацию, либо быть готовой сразу ударить по противнику ядерным оружием.
Об этом в интервью каналу «Книжный центр клубный» заявил капитан I ранга в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Поляки серьёзно готовятся к войне. У них уже построено несколько сотен километров бетонных укрепленных районов на границе с Россией, их придется разрушить. Это не просто марш по полю с деревянными и земляными укреплениями. Это будут серьезные, сильно укрепленные районы.
Нам самим нужно будет создать очень серьезные группировки, чтобы прорваться через все это.
Если у них в настоящее время есть четыре дивизии, то есть один армейский корпус, они смогут расширить: каждая дивизия расширяется до двух за счет привлечения резервистов, что дает им два армейских корпуса. Это ударные силы общей численностью 120 тысяч человек.
Нам нужно создать двукратное превосходство в 240-250 тысяч человек личного состава. А для того, чтобы иметь преимущество, достаточное для успешного наступления, вам нужно трехкратное преимущество. Это означает, что нам нужна группировка численностью 300-360 тысяч человек на границе с Польшей.
Где мы их возьмем? Это означает, что мы должны провести мобилизацию», – сказал Сивков.
Он подчеркнул, что если нападение на Калининград будет внезапным, Россия не успеет перебросить силы из зоны СВО.
«Если они создадут эти группировки, наше руководство окажется перед дилеммой: либо молча наблюдать и заявить, что мы применим ядерное оружие. Либо симметрично нарастить нашу группировку войск, провести мобилизацию, что вызовет проблемы внутри России.
Но если мы перейдем к применению ядерного оружия, велик риск ядерного столкновения с Францией и Британией. Вот в чем дилемма. Вот с чем мы сейчас столкнулись», – добавил он.
English version :: Читать на английском «Для защиты Калининграда нам придётся либо проводить мобилизацию, либо бить ЯО» – Сивков